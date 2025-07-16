Трудовой путь выпускник Казахского сельхозинститута начал в 1970 году в Кзыл-Орде на ремонтно-механическом заводе рядовым конструктором, быстро дорос до начальника цеха, главного инженера. С тех пор карьера Сансызбая Куттыбаева шла только по восходящей. Занимая ключевые позиции в транспортных ведомствах областного, а потом респуб­ликанского значения, он параллельно занимался наукой – на основе своих инженерных разработок защитил кандидатскую диссертацию.

И все эти годы он занимался литературной деятельностью, результатом которой стали 17 книг прозы, поэзии, дневниковых записей. Сегодня они представлены в большом зале архива Алматы, где уже есть музейные уголки известных общественных деятелей, писателей и поэтов.

– Отец полностью сформировал меня как личность, – рассказывает его сын Саян Куттыбаев. – Я – младший, пятый ребенок в семье. Мои четверо старших братьев и сестер росли фактически без него – отец активно работал. А я появил­ся, когда ему было уже сорок, и он, проводя со мной много времени, словно пытался наверстать упущенные со старшими детьми радости отцовства, не скупился на советы, которые прошли проверку жизнью. Мне было уже лет 18–19, когда отец сказал то, что оставило сильнейший отпечаток в моем сознании: «Сынок, у тебя вся жизнь впереди. Ситуации в ней будут разные, и тебя не раз она будет проверять на честь и совесть. Но какое бы испытание ни подготовила жизнь, помни завет предков – «жаным арымның садағасы» («честь дороже жизни»).

У него у самого жизнь была насыщенной событиями, часто она делала такие головокружительные виражи, что отец, вспоминая те дни, сам удивлялся, как умудрился «удержаться в седле». Инженер-механик, кандидат технических наук, который мог с закрытыми глазами собрать и разобрать любую машину, поклонник Абая и сам поэт, уже в зрелые годы пошел на госслужбу: был акимом двух районов в Актюбинской области, заместителем акима города Актобе, работал в Минис­терстве транспорта.

Как поэт и писатель Сансызбай Куттыбаев заявил о себе в начале 90-х годов, когда по работе переехал вместе с семьей из Кызылорды в Алматы, где познакомился с Абдижамилом Нурпеисовым, Шомишбаем Сариевым, Ескендиром Хасангалиевым, Фаризой Онгарсыновой, Зейнуллой Кабдоловым, Жекеном Калиевым...

– Они нередко бывали у нас в гостях, – вспоминает Саян Куттыбаев. – В зале накрывался большой стол, и я, забравшись под него, ползком пробирался к тому месту, где сидел основной гость. Тот обычно сажал меня на колени, и я весь вечер слушал умные разговоры взрослых. Именно тогда эти великие и заметили литературный дар отца. Абдижамил Нурпеисов и Шомишбай Сариев всячески пытались морально поддержать его, но он все равно еще долго не решался выйти на публику. Осмелился только в 1990 году – выпус­тил шежіре Младшего жуза «Алты ата Әлім» и поэтический сборник «Бұйрат». Когда он увидел, что написанное им интересно людям, появилась, наконец, уверенность в себе – и книги пошли одна за другой.

Последние годы жизни отец полнос­тью посвятил творчеству. После его смерти остались неоконченными три книги. Одну мы смогли выпустить в 2021 году. Сейчас готовятся к публикации мемуары, которым он успел дать название «Шүкүр, шүкүр» – «Слава Богу, слава Богу». Думаю, что отец, чувствуя близкий уход, как бы благодарил судьбу за то, что жизнь у него сложилась так, а не иначе. Она ведь щедро одарила его всем тем, о чем мечтает каждый человек: семьей, где его любили, работой, где он полностью реализовался, верными друзьями, общением с хорошими людьми...