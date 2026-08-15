Формат пришелся по душе

Лагерь устроили в одной из зон отдыха села Уштобе Бухар-Жырауского района. Здесь установили юрту, чтобы создать атмосферу аула. Занятия проходили в течение десяти дней. Утром посетители лагеря изучали правила, пополняли свой словарный запас и работали над произношением под руководством опытных педагогов. А после обеда ездили на экс­курсии, участвовали в мастер-классах и национальных играх, а также знакомились с культурой казахского народа.

Педагог Екатерина Бандалетова – одна из тех, кто посещал летний языковой лагерь. Девушка узнала о нем через Instagram. Екатерина освоила базовый уровень владения казахским на языковых курсах, теперь учится онлайн и посещает разговорный клуб. Летний лагерь стал для нее новой ступенькой в освоении языка.

– Я рада, что попала в языковой лагерь, – рассказывает Екатерина Бандалетова. – Занятия в нем проходили очень насыщенно. Мы ездили на экскурсии в музей Карлага и мавзолей Бухар-жырау. К нам приходил беркутчи и рассказывал о своем охотничьем искусстве. Мне особенно понравился мастер-класс на тему национальных орнаментов. Мастерица рассказала нам, что существуют орнаменты только для мальчиков и только для девочек. Есть такие узоры, которыми можно украшать предметы быта, например, посуду или одеяла, а в одежде их использовать нежелательно.

Занятия, экскурсии и мастер-классы проходили исключительно на казахском языке. По словам Екатерины, ей было несложно понимать и педагогов, и гостей летнего лагеря. Она смогла расширить свой лексикон и по-иному взглянуть на язык, которым хочет овладеть.

– Я полюбила грамматику, когда стала вникать в суть языка, – улыбается девушка. – Оказывается, у каждого казахского слова есть своя предыстория. Когда я ее узнаю, мне хочется заниматься все больше и больше. Вот, например, слово «үйлену» переводится «жениться». В русском языке оно означает «найти себе женщину», а в казахском «ты обретаешь дом». То же самое с фразой «мен тұрмыстамын», которая переводится как «я замужем». В русском языке это значит «стоять за мужем», а в казахском – «находиться в быту», то есть у женщины появился свой очаг.

У другой посетительницы языкового лагеря – Виктории Калиевой – от занятий тоже остались приятные впечатления. Ей пришелся по душе сам выездной формат. Большой плюс в том, что изучение государственного языка сопровождалось знакомством с культурой и традициями казахского народа. Особенно понравилась девушке экскурсия к мавзолею Бухар-жырау, который располагается на территории одноименного района.

– При мавзолее есть мемориальный музей, в нем мы тоже побывали, – рассказывает Виктория Калиева. – Находясь внутри, будто погружаешься в атмосферу той эпохи, когда жили хан Абылай и его советник Бухар-жырау. Экскурсия была на казахском, но я все поняла. С нами был один из организаторов языкового лагеря. Он помогал – переводил незнакомые фразы для тех, кто к нему обращался с вопросами.

Виктория хорошо воспринимает речь на слух и переводит ее, а вот озвучить свою мысль или ответить на вопрос ей сложно. И чтобы подтянуть свои разговорные навыки, она пошла в языковой лагерь.

– В лагере было интенсивное погружение в языковую среду. Я к этому и стремилась, потому что мне не хватает разговорной практики, – отмечает она. – В моем окружении много людей, которые учат государственный язык, но не говорят на нем. А это очень важно. Поэтому мне хотелось попасть в комфортную языковую среду на довольно длительное время.

Отметим, что организатором лагеря стало управление по развитию языков Карагандинской области. Обучение в познавательно-рекреационном формате практикуется уже на протяжении трех лет. И он оправдывает ожидания. С каждым годом загородный языковой лагерь становится популярнее и собирает все больше участников.