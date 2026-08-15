Формат пришелся по душе

Статьи,Қазақ тілі
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Языковая среда – это то, чего обычно не хватает изучающим казахский язык на специальных курсах. На занятиях они обычно погружены в освое­ние грамматики и запоминание новых слов, а за пределами аудитории не имеют возможности применить свои знания. Чтобы восполнить этот пробел, в Караганде организовали летний языковой лагерь. Его участниками стали два десятка взрослых слушателей бесплатных курсов, которые организуют местные власти. Путевку в лагерь они получили за успехи в изучении государственного языка.

фото из личного архива Екатерины Бандалетовой

Лагерь устроили в одной из зон отдыха села Уштобе Бухар-Жырауского района. Здесь установили юрту, чтобы создать атмосферу аула. Занятия проходили в течение десяти дней. Утром посетители лагеря изучали правила, пополняли свой словарный запас и работали над произношением под руководством опытных педагогов. А после обеда ездили на экс­курсии, участвовали в мастер-классах и национальных играх, а также знакомились с культурой казахского народа.

Педагог Екатерина Бандалетова – одна из тех, кто посещал летний языковой лагерь. Девушка узнала о нем через Instagram. Екатерина освоила базовый уровень владения казахским на языковых курсах, теперь учится онлайн и посещает разговорный клуб. Летний лагерь стал для нее новой ступенькой в освоении языка.

– Я рада, что попала в языковой лагерь, – рассказывает Екатерина Бандалетова. – Занятия в нем проходили очень насыщенно. Мы ездили на экскурсии в музей Карлага и мавзолей Бухар-жырау. К нам приходил беркутчи и рассказывал о своем охотничьем искусстве. Мне особенно понравился мастер-класс на тему национальных орнаментов. Мастерица рассказала нам, что существуют орнаменты только для мальчиков и только для девочек. Есть такие узоры, которыми можно украшать предметы быта, например, посуду или одеяла, а в одежде их использовать нежелательно.

Занятия, экскурсии и мастер-классы проходили исключительно на казахском языке. По словам Екатерины, ей было несложно понимать и педагогов, и гостей летнего лагеря. Она смогла расширить свой лексикон и по-иному взглянуть на язык, которым хочет овладеть.

– Я полюбила грамматику, когда стала вникать в суть языка, – улыбается девушка. – Оказывается, у каждого казахского слова есть своя предыстория. Когда я ее узнаю, мне хочется заниматься все больше и больше. Вот, например, слово «үйлену» переводится «жениться». В русском языке оно означает «найти себе женщину», а в казахском «ты обретаешь дом». То же самое с фразой «мен тұрмыстамын», которая переводится как «я замужем». В русском языке это значит «стоять за мужем», а в казахском – «находиться в быту», то есть у женщины появился свой очаг.

У другой посетительницы языкового лагеря – Виктории Калиевой – от занятий тоже остались приятные впечатления. Ей пришелся по душе сам выездной формат. Большой плюс в том, что изучение государственного языка сопровождалось знакомством с культурой и традициями казахского народа. Особенно понравилась девушке экскурсия к мавзолею Бухар-жырау, который располагается на территории одноименного района.

– При мавзолее есть мемориальный музей, в нем мы тоже побывали, – рассказывает Виктория Калиева. – Находясь внутри, будто погружаешься в атмосферу той эпохи, когда жили хан Абылай и его советник Бухар-жырау. Экскурсия была на казахском, но я все поняла. С нами был один из организаторов языкового лагеря. Он помогал – переводил незнакомые фразы для тех, кто к нему обращался с вопросами.

Виктория хорошо воспринимает речь на слух и переводит ее, а вот озвучить свою мысль или ответить на вопрос ей сложно. И чтобы подтянуть свои разговорные навыки, она пошла в языковой лагерь.

– В лагере было интенсивное погружение в языковую среду. Я к этому и стремилась, потому что мне не хватает разговорной практики, – отмечает она. – В моем окружении много людей, которые учат государственный язык, но не говорят на нем. А это очень важно. Поэтому мне хотелось попасть в комфортную языковую среду на довольно длительное время.

Отметим, что организатором лагеря стало управление по развитию языков Карагандинской области. Обучение в познавательно-рекреационном формате практикуется уже на протяжении трех лет. И он оправдывает ожидания. С каждым годом загородный языковой лагерь становится популярнее и собирает все больше участников.

#общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

Популярное

Все
Мегаполис цветет
Модернизация во имя талантов из глубинки
Женское лицо IT-сообщества
Песни, которые не стареют
Ускользающее лето
Философия мастерства
Курсай. Двенадцать лет спустя
Закон Республики Казахстан О кредитной рейтинговой деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования и цифровизации финансового рынка, банкротства, а также оценки государственных органов
В Алматы поздравили ветерана со 100-летием
Миссия – объединить людей
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
После капремонта заработал вокзал станции Боранды
Comic Con Astana побил рекорд
Авария стала серьезным испытанием для энергосистемы юга Казахстана: мнение экспертов
«Принцесса цирка» открыла сезон
Крупную логистическую компанию оштрафовали в области Жетісу
В селе Шорнак открылся современный спорткомплекс
В Алматы отключили свет
Дом культуры за 658 млн тенге открыли в Алматинской области
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Масштабный блэкаут поставил под угрозу срыва концерт Канье Уэста в Алматы
17 лет скрывался в Европе: участника убийства осудили в Алматы
Будет построена новая школа
Задействован дополнительный финансовый рычаг
Первый ранец Али
Возврат активов: 7 млрд тенге выделили на строительство школы в Астане
Сократить дефицит ученических мест
Обеспечить прозрачность и единообразие
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Атырау становится центром вагоностроения
Семейная ферма с европейским уютом
Готовить специалистов нового поколения
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Соль отправится на экспорт
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Курултай: логика преемственности и ответственности
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации

Читайте также

Миссия – объединить людей
Курсай. Двенадцать лет спустя
Женское лицо IT-сообщества
Философия мастерства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]