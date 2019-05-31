Чиновника Северной Кореи казнили после провала переговоров Ким Чен Ына и Трампа
Спецпредставителя Государственного совета Северной Кореи по делам США Кима Хек Чхоля казнили после неудачных переговоров лидера республики Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает южнокорейское издание Chosun Ilbo, передает Lenta.ru.
По информации издания, вместе с Чхолем казнили еще четырех сотрудников Министерства иностранных дел. Причиной наказания стало то, что они не смогли достичь соглашения с американским лидером на втором саммите США - КНДР.
Кроме того, к каторге приговорили первого заместителя северокорейского лидера Кима Ен Чхоля.
27-28 февраля 2019 года в столице Вьетнама Ханое прошла вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Переговоры закончились на два часа раньше положенного времени. По их итогам стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместного заявления.
Первый саммит США - КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. В результате стороны приняли совместное соглашение, в котором говорилось о готовности Северной Кореи к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.