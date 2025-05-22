Что мешает развитию ИИ в Казахстане
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С Темирланом Зейналабдиным мы познакомились на одном из форумов, посвященных развитию в Казахстане искусственного интеллекта (ИИ). Темирлан – генеральный директор одного из известных динамично развивающихся облачных провайдеров в Казахстане – Freedom Cloud. Его ремарки и комментарии на форуме в Астане привлекли внимание и заинтересовали его участников. Мы решили поговорить с ним о том, как необходимо развивать ИИ в Казахстане и какие риски несет новая технология.