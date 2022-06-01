Экономика
Что происходит с курсом тенге, объяснили в Нацбанке

С чем связано произошедшее в мае укрепление тенге и какие факторы продолжают влиять на государственную валюту Казахстана, рассказали в Национальном банке, передает Kazpravda.kz.

Сообщается, что по итогам мая курс тенге укрепился до 415,16 тенге за доллар, или на 6,8%, несмотря на продолжающуюся неопределенность и волатильность на глобальных финансовых рынках. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 115 млн долл. США, при общем объеме торгов в 2,2 млрд долл. США.

"Укрепление национальной валюты связано с рядом факторов, в том числе: стабильно высокие цены на энергоносители и период налоговых выплат экспортерами, изменение сентимента участников рынка в связи со снижением спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц, укрепление курса как российского рубля, так и в целом валют развивающихся стран", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предложение на валютном рынке также поддерживалось за счет продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, объем которых в мае составил порядка 598 млн долл. США.

"На фоне периода крупных налоговых платежей в бюджет и соответствующей необходимости продажи валюты предложение иностранной валюты значительно превышало спрос. С целью поддержания ликвидности и нивелирования сложившегося дисбаланса между спросом и предложением иностранной валюты в период налоговой недели Национальный банк осуществил покупку избыточного предложения иностранной валюты на сумму 110,5 млн долл. США", – отметили в финрегуляторе. 

Сообщается также, что для выделения трансфертов из Национального Фонда в республиканский бюджет в начале месяца были проданы 4 млн долл. США. В дальнейшем конвертаций валютных средств Национального Фонда не потребовалось в связи с тем, что трансферты обеспечивались за счет поступлений в Национальный Фонд.

В целях поддержания валютной доли пенсионных активов на уровне не менее 30% для диверсификации инвестиционного портфеля в мае для пенсионных активов ЕНПФ было куплено 74,5 млн долларов США на валютном рынке.

"В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных
резервов", – заключили в Нацбанке. 

Популярное

Все
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
К чему приводит вольный выпас сайги в Западно-Казахстанской области
Быть ли геологическому туризму в Казахстане?
Как ужиться в доме с пятью малышами
У великого народа – великая мечта
Тепло Севера
Рынок труда восстанавливается
Двое в одной лодке
Помогут ли поправки в Конституцию РК повысить устойчивость государства?
Наградить ряд казахстанцев орденами постановил Токаев
Сплав для телескопов, действующих в космосе, предложил казахстанский школьник
В Караганде установили памятник жертвам голодомора 30-х годов XX века
Крупный пожар на территории ТЭЦ близ Актау попал на видео
Автоматы и пистолеты похитили преступники со склада полиции в Талдыкоргане
Что сегодня происходит в мире казахстанского кино
Референдум-2022: преодолевать правовой нигилизм
Как научить ребенка вести себя в случае возникновения какой-либо угрозы
Дети-сироты по технической причине выпали из очереди на жилье в Северо-Казахстанской области
Казахстан принял решение по поводу российских и белорусских грузоперевозчиков
Референдум-2022: каждый должен сделать выбор
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Более 20 человек застрелены в начальной школе в США
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Реформы в Казахстане создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Смаилов
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
Смогут ли казахстанские дети продолжать посещать бесплатные кружки и секции?
Референдум-2022: не оставаться в стороне
По каким причинам банки отказывают в льготном кредите на автомобиль
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Экономика
Казахстан принял решение по поводу российских и белорусских…
Экономика
Быть ли геологическому туризму в Казахстане?
Экономика
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строите…
Правительство , Экономика
Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации эконом…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]