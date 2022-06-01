Что происходит с курсом тенге, объяснили в Нацбанке

С чем связано произошедшее в мае укрепление тенге и какие факторы продолжают влиять на государственную валюту Казахстана, рассказали в Национальном банке, передает Kazpravda.kz.

Сообщается, что по итогам мая курс тенге укрепился до 415,16 тенге за доллар, или на 6,8%, несмотря на продолжающуюся неопределенность и волатильность на глобальных финансовых рынках. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 115 млн долл. США, при общем объеме торгов в 2,2 млрд долл. США.

"Укрепление национальной валюты связано с рядом факторов, в том числе: стабильно высокие цены на энергоносители и период налоговых выплат экспортерами, изменение сентимента участников рынка в связи со снижением спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц, укрепление курса как российского рубля, так и в целом валют развивающихся стран", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предложение на валютном рынке также поддерживалось за счет продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, объем которых в мае составил порядка 598 млн долл. США.

"На фоне периода крупных налоговых платежей в бюджет и соответствующей необходимости продажи валюты предложение иностранной валюты значительно превышало спрос. С целью поддержания ликвидности и нивелирования сложившегося дисбаланса между спросом и предложением иностранной валюты в период налоговой недели Национальный банк осуществил покупку избыточного предложения иностранной валюты на сумму 110,5 млн долл. США", – отметили в финрегуляторе.

Сообщается также, что для выделения трансфертов из Национального Фонда в республиканский бюджет в начале месяца были проданы 4 млн долл. США. В дальнейшем конвертаций валютных средств Национального Фонда не потребовалось в связи с тем, что трансферты обеспечивались за счет поступлений в Национальный Фонд.

В целях поддержания валютной доли пенсионных активов на уровне не менее 30% для диверсификации инвестиционного портфеля в мае для пенсионных активов ЕНПФ было куплено 74,5 млн долларов США на валютном рынке.

"В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных

резервов", – заключили в Нацбанке.