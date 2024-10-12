Дас ист фантастиш:искусственный интеллект – это идеальный библиотекарь

Цифровизация , Литература
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Марат Сейтказиев

На днях Усть-Каменогорск стал центром международного библиотечного форума, собравшего специалис­тов со всех уголков Казахстана, а также России и Беларуси.

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Как пояснила заместитель директора Центральной городской библиотеки им. О. Бокея Жанат Жиенбекова, конференцию посвятили 70-летию храма книги. А темой выбрали искусственный интеллект, чтобы подчеркнуть продвинутость современных учреждений культуры.

– Когда-то мы сами осваивали компьютеры и проводили компьютерный ликбез для населения, – отметила замдиректора. – А сегодня мы работаем с нейросетью и хотим познакомить с ней читателей. Вспомните, сколько противников было в свое время у гаджетов. Точно так же сейчас некоторые заявляют: искусственный интеллект не нужен. В ответ мы решили показать, чем дышит современная библиотека, насколько она технологичная.

Ретроспективу завоевания мира ИИ представил доцент Московского государственного лингвистического университета Вадим Степанов. Впервые понятие «интеллект» по отношению к вычислительной машине было использовано в 1950 году. Британский математик Алан Тьюринг опубликовал статью об эксперименте по тестированию ЭВМ на «сообразительность». Еще через шесть лет термин Artificial Intelligence (искусственный интеллект) был введен в оборот в ходе семинара в Дартмуте.

И дальше постепенно возник­ло отдельное направление – соз­дание программ, способных выполнять творческие задачи и принимать решения по аналогии с теми, какие принимает мыслящий человек. В 50–70-е годы были созданы, как сказали бы сегодня, «пилоты» – программы, позволяющие машинам играть в интеллектуальные игры, сочинять музыку, переводить тексты. Всплеск эмоций вызывали события вокруг ЭВМ. С искусственным «мозгом» связывали фантастические ожидания, хотя сами машины были на тот момент слабые. И результаты выдавали по сегодняшним меркам примитивные.

Знаковым стал период 1980–2000-х годов, когда вместе с более мощными машинами стали совершенствоваться и технологии машинного обучения. Самой эффектной сферой стали интеллектуальные игры. В 1997-м созданный компанией IBM шахматный компьютер Deep Blue выиграл матч у Гарри Каспарова, на тот момент чемпио­на мира. Газеты вышли с заголовками: «Начало эпохи побед искусственного интеллекта над человеческим разумом!», «Das ist fantastisch!».

На сегодня за машинами – десятки, если не сотни побед. В 2011-м, например, суперкомпьютер IBM Watson одержал победу в известной телевикторине. Комп «сделал» команду людей, не имея доступа к Интернету, но располагая базой из 200 млн страниц информации. В 2017-м компьютер AlphaGo Zero, играя сам с собой в го в течение трех недель, достиг уровня Master. А затем и превзошел его. Как констатировали специалисты, новая версия в течение 24-часового обучения достигла сверх­человеческого уровня игры в шахматы и го. В 2018-м команда ботов OpenAI одержала верх над командой профессиональных игроков в Dota 2 в турнире The International. Такие примеры можно продолжать.

– С 2010 года началась эра использования систем искусственного интеллекта, причем во всех сферах, – отметил Вадим Степанов. – На сегодня в распоряжении специалистов процессоры прак­тически неограниченной мощности, созданы методы глубокого обучения. Основные вопросы сейчас связаны не с «железом», а с юридическими и этическими аспектами использования искусст­венного интеллекта.

Современное общество уже невозможно представить без ИИ. По словам вице-президента International Data Corporation Андрея Беклемишева, нейросети применяют в решении задач не только в экономике, но и в социальной сфере, культуре. Сейчас на основе партнерских соглашений на глазах рождается глобальная информационная библиотечная сеть.

Для примера: коллекция поис­ковой системы Semantic Scholar, действующей с 2015 года, насчитывает больше 220 млн аннотированных библиографических записей: статей, тезисов, рефератов, докладов и т. д. Более того, если говорить о научных издательствах и депозитариях, они вообще охотно делятся свои­ми базами – это повышает их известность. Как только пользователю потребуется полный текст, он будет переадресован на сайт первоисточника.

На конференции четко прозвучала мысль о безграничных возможностях, которые дарят информационные технологии. Если под рукой качественный Интернет, нет никакой разницы – в столице ты находишься или в провинции. По словам IT-специалиста усть-каменогорской городской библиотеки Бекжана Дауылбекова, в этом году учреж­дение запустило в Telegram-канале чат-бот, чтобы открыть доступ для онлайн-посетителей. Виртуальный ассистент оказывает помощь в навигации по услугам, отвечает на вопросы, выдает рекомендации.

В целом программные приложения на основе ИИ с успехом справляются с ролью домашнего библиотекаря: держат «руку на пульсе» интересов читателей, могут порекомендовать новинки, проинформировать о событиях, полезных фактах.

– Программы, основанные на искусственном интеллекте, учатся на основе новых данных, опыта и обратной связи, – отметил айтишник. – То есть они повышают свою эффективность в процессе. В библиотечном деле нейросети могут управлять цифровыми каталогами, взаимодействовать с читателями, прогнозировать тренды, оказывать инклюзивные услуги людям с ограниченными возможностями, распознавать тексты и так далее.

Вместе с тем, как и у любого начинания, у ИИ есть своя «темная» сторона. Если речь идет об агрегации и обработке личных данных, автоматически возникает риск утечки. Собственно, многие казахстанцы уже с этим столкнулись, став мишенью для телефонных и интернет-мошенников. Есть также риск нарваться на ошибочные или предвзятые данные в связи, например, с некорректной подборкой исходной информации. И на ком в таком случае будет лежать ответственность? А еще ИИ требует подготовленного персонала, навороченных компьютеров, надежной связи…

– Технологии не остановить, – заключает замдиректора библио­теки Жанат Жиенбекова. – Нейросети проникают во все сферы жизни, и библиотеки не исключение. Искусственный интеллект вносит в нашу работу качественные изменения, начиная с чат-ботов и заканчивая управлением каталогом. Об этом наша конференция. 

#ВКО #форум #ИИ #библиотеки

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