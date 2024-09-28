Дайте бизнесу работать!

Инвестиции – воздух и вода любого бизнеса. Бизнес, в свою очередь, – драйвер развития экономики. Потому-то так важна постоянная работа над улучшением инвестиционного климата и условий для ведения предпринимательства. Эта тема стала одной из ключевых в Послании­ Главы государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в условиях острой международной конкуренции за инвестиции первостепенная необходимость – принимать решения для привлечения капитала в режиме «здесь и сейчас».

Безусловно, в последние годы делается многое в этом направлении. Однако на месте прежних отмененных барьеров вскоре возникают новые. К примеру, в Костанайской области зафиксированы три вновь созданные проблемы, которые не позволяют предпринимателям пользоваться мерами господдержки, что в конечном итоге тормозит развитие бизнеса. Одна из них – прохождение неведомственной государственной экспертизы.

– Не так давно были внесены изменения в приказ Комитета по делам строительства относительно порядка разработки, согласования, утверждения проектно-сметной документации на строительство. Ранее ПСД на инженерно-коммуникационную инфраструктуру к инвестиционным проектам разрабатывалась отдельно от ПСД на строительство завода или объекта. Этим занимался либо сам субъект бизнеса, либо госорган. Такой подход позволял безвозмездно передать ПСД государству для подведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры за счет бюджетных средств. Теперь же, из-за введенных новшеств, возникают проблемные вопросы, которые, в конечном итоге, отражаются на сроках осуществления проектов, – пояснил заместитель руководителя Костанайского областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Наурыз Байжанов.

Вторая пробле­ма также связана с введением изменений в правила подведения инженерной инфраструктуры к инвестиционным проектам. Ранее этот вопрос решали за счет средств бюджета, теперь же на такую помощь могут рассчитывать лишь те предприниматели, чей проект стоит не менее 50 млн тенге.

– В текущем году в Костанайской области планировалось рассмотреть два проекта: подведение линии электроснабжения к турбазе «Шанырак» в селе Денисовке и системы электроснабжения – к торговому центру в Житикаре, но в связи с увеличением порога инвесторы теперь не могут рассчитывать на такие меры господдержки, поскольку стоимость их проектов менее 50 миллионов тенге. Мы писали письма в Министерство национальной экономики, и там пообещали изменить соответствующие критерии с вводом в действие в октябре-ноябре нынешнего года. Но поскольку мы находимся в северной зоне, строи­тельный сезон у нас очень короток, и даже если наши чаяния все же сбудутся, строительно-монтажные работы по подведению инженерной инфраструктуры к этим объектам будут перенесены на следую­щий год. А ведь если бы не эти малопонятные новации, объекты были бы уже запущены и бизнес начал предоставлять услуги, – пояс­нил Наурыз Байжанов.

Затягивает процесс осуществления новых инвестпроектов и запрет на предоставление земельных участков для строительства без проектов детальной планировки. В Костанае с этим большая беда. ПДП разрабатываются крайне долго, сопровождаясь социальным напряжением, причем как со стороны граждан, так и бизнеса.

Население негативно реагирует на разработку в их микрорайонах ПДП, вся коммерческая застройка стоит на «стопе». Коллизии земельного и архитектурного законодательства сегодня являются причиной многочисленных судебных тяжб, в которые вовлечены компании-застройщики, представители населения и даже госорганы.

Следует учитывать, что повсеместное требование проекта детальной планировки экономически обременительно не только для бюджета, но и непосредственно для субъектов бизнеса.

– Допустим, по предварительным расчетам, сумма затрат на разработку проекта детальной планировки может составить до пяти миллиардов тенге, если мы говорим о крупной застройке. Помимо финансовых расходов, разработка и утверждение ПДП в среднем занимает до полугода. А это также отрицательно сказывается на операционных процессах. Вот пример. ТОО «Бестрон» на территории северной промзоны Костаная намеревается построить завод по производству промышленных газов. Проект успешно прошел процедуру включения в Карту индустриализации, есть соответствующий протокол решения штаба, что дает инвесторам право претендовать на выделение земельного участка на территории областного центра вне аукциона, однако в связи с вновь возникшими коллизиями и новым требованием разработки ПДП инициатор проекта не может оформить правоустанавливающие документы, а значит, своевременно начать строительно-монтажные работы, – пояснил Наурыз Байжанов.

Не менее важная проблема – заемные средства. Бизнес говорит о слишком уж «суровых» процентных ставках по кредитам, несмотря на то, что часть процентной ставки государство субсидирует. Да и вообще, «дешевые деньги» доступны далеко не всем. Особенно остро этот вопрос стоит в малых городах.

– Ко мне приходят представители банка и спрашивают: «Нужны деньги?» Я им отвечаю: «Конечно, нужны. У меня в столе лежит куча проектов, которые можно воплотить, все просчитано до копейки». Спрашивают: «А сколько вам надо?» Я говорю: «Ну, около одного миллиарда». И что? Они меня с января мурыжили, собрали все мое имущество в качестве залога, завод – все подряд, и знаете, сколько смогли предложить? 50 миллионов тенге. Это четырехдневный оборот моего предприятия! Ну не издевательство ли? Что я могу сделать на эти деньги?

Они мне говорят, что у меня, мол, неликвидное имущество. Ну естественно, Лисаковск – не Костанай. В малых городах все имущество, по мнению банков, неликвидное. Мало того, еще и заем под 25%!

Ну скажите, пожалуйста, что-нибудь сможет развиваться в таких условиях? Надо же понимать, что Костанайская область – это не только областной центр, у нас есть еще Аркалык, Житикара, Лисаковск. Дайте же им тоже хоть какую-то возможность для реализации проектов, – не без эмоций восклицает директор ТОО «СпецСтальКонструкции», член регионального совета палаты предпринимателей «Атамекен» Алексей Аман.

Остро стоит и вопрос с привлечением инвестиций в агропромышленный комплекс. Препятствия испытывают как новые предприятия, так и давно работающие на этом рынке. В частности, в последние годы возникает вопрос с субсидированием процентной ставки по кредитам. Аграрии вынуждены годами ждать положенной им помощи.

– В фонде «Даму» нам говорят: «Нет денег на субсидирование процентной ставки по кредитам». А мы что, виноваты? Почему сельское хозяйство поддерживается по остаточному принципу? Я понимаю, что выгоднее развивать промышленность. А что, мы комбайнами будем питаться или машинами? Завтра ни хлеба, ни молока в достатке не будет. Поэтому воп­рос очень серьезный. Вот у нас в селе Мичурино строят ферму по разведению осетровых. Инвестор взял кредит в 100 миллионов и вынужден полностью оплачивать процентную ставку, потому что фонд «Даму» говорит: «Денег нет!» И рыбовод не может завершить запуск своего бизнеса – не хватает финансирования. А его ферма, между прочим, единственная в Костанайской области и третья по всей республике. И таких примеров много, – высказался директор ТОО «Зуевка» Александр Бородин.

В общем, проблем накопилось немало. И Правительству предстоит хорошенько потрудиться, чтобы устранить все те вновь сооруженные барьеры, которые по-прежнему ограничивают предпринимательскую деятельность.