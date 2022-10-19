Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы

Беременная жительница города Алматы пожаловалась в полицию на избиения и угрозы со стороны супруга, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Свою историю алматинка рассказала на странице в Facebook. Позже пост о женщине появился и в одном из Telegram-каналов. В нем говорится о жалобах алматинки на «неоднократные избиения и угрозы со стороны мужа-наркомана, несмотря на её беременность. Он вымогал и снял почти 4,5 млн тенге со счета горожанки».

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что по заявлению Ж. в управлении полиции Бостандыкского района сразу же было зарегистрировано уголовное дело по статье «Истязание».

В рамках производства проводится экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение.

«Кроме того, сообщаем, что в УП Алмалинского района по заявлению отца Ж. расследуется уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества.

В то же время отметим, что заявление о мошенничестве, связанном со снятием со счета 4,5 млн тенге, в полицию не поступало», – подчеркнули в ДП.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.