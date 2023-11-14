Деловой совет ШОС: приоритет МСБ

Шестое пленарное заседание Делового совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и восьмой бизнес-форум, организованные Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», председательством Делового совета СВМДА при поддержке Секретариа­та СВМДА, собрали более 140 представителей правительственных и бизнес-кругов из 20 государств – членов структуры.

Мероприятие было посвящено интернационализации малого и среднего бизнеса и направлено на создание сети обмена знаниями между государствами – членами СВМДА. Немаловажно и практическое значение: в рамках бизнес-форума были представлены полтора десятка инвестиционных проектов.

Председатель правления Делового совета СВМДА, председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов отметил поддержку государствами – членами организации инициатив Касым-Жомарта Токаева, в частности, по созданию Совета по устойчивой взаимосвязанности.

– Мы должны подумать о разработке механизмов и стратегий, направленных на обеспечение стабильного доступа наших стран к ресурсам в контексте продовольственной безопасности, активизировать обмен опытом и передачу передовых технологий в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, чтобы повысить экономическую эффективность производства и укрепить продбезопасность в регионе, – обозначил темы Раимбек Баталов.

По его словам, политическое значение экспорта продуктов питания будет неуклонно расти. За последние два года индекс продовольственных цен увеличился на 46,5%. Такие исторические максимумы могут быть преодолены только увеличением объемов производства в странах-экспортерах, таких как Казахстан, снятием барьеров в торговле сельхозпродукцией и увеличением пропускной способности транзитных коридоров.

Казахстан и страны Центральной Азии остро сталкиваются с проблемой дефицита водных ресурсов. Решение вопроса продовольственной безопасности, соответственно, находится в жесткой связке с повышением эффективности управления водно-энергетическим комплексом и применением влагосберегающих технологий.

– Переход к возобновляемым источникам энергии – это не только экологически важный шаг, но и перспективный сектор для развития наших экономик, – продолжил Раимбек Баталов. – Сотрудничество в этой области позволит сократить зависимость от ископаемых видов топлива. Более чистые источники энергии должны укреплять свои позиции.

Учитывая специфики наших экономик, опыта и научного потенциала, вместе страны могут разрабатывать совместные проекты, внедрять инновационные технологии. К примеру, как сообщил глава НПП журналистам, рассматриваются четыре проекта по локализации производства в области ВИЭ с объемом инвестиций не менее 20 млн долларов каждый.

Заместитель министра иностранных дел РК Назира Нурбаева подчеркнула, что обсуждаемые темы чрезвычайно важны в контексте текущей геополитической ситуации, которая привела к нарушению традиционных коммерческих связей, несмотря на растущий спрос на продовольствие, энергию и инвестиции.

– Казахстан рассматривает деятельность Делового совета и бизнес-форума как вклад СВМДА в достижение Целей устойчивого развития ООН в области искоренения нищеты, создания новых рабочих мест, укрепления партнерских отношений, что напрямую коррелируется с приоритетами председательства РК в СВМДА. Я уверена, что мы сможем еще больше укрепить существующие экономические связи между предпринимателями государств-членов и углубить взаимодействие, чтобы связать субрегиональные и региональные транспортные и торговые сети на благо наших стран, – сказала она.

Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай в свою очередь подчеркнул первостепенное значение экономического измерения организации, особенно в контексте роста азиатской экономики. Приоритетными направлениями деятельности СВМДА он назвал развитие малого и среднего бизнеса, энергетическую безопасность, информационные технологии, туризм, транспортные коридоры, сельское хозяйство, финансы, торговлю и инвестиции.

– Деловой совет СВМДА как консультативный орган играет важную роль, объединяя представителей малого и среднего бизнеса и госструктур 28 государств-членов. МСБ – неотъемлемая часть экономик большинства стран, особенно развивающихся. Они создают новые рабочие места и способствуют экономическому развитию, – отметил Кайрат Сарыбай. – Мы располагаем всеми возможностями, чтобы предложить эффективные решения для содействия экономическому сотрудничеству в данном секторе.

По итогам заседания Деловой совет принял решение о проведении 7-й Пленарной сессии во второй половине 2024 года. Ее планируется посвятить таким темам, как искусственный интеллект, расширение прав и возможностей женщин, цифровая торговля и другие. Кроме того, одобрена инициатива реализации двух совместных проектов Делового совета и Форума аналитических центров СВМДА.