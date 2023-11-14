Деловой совет ШОС: приоритет МСБ

Политика
9
Асель Муканова

Перспективы сотрудничества государств – членов СВМДА в сфере продовольственной безопасности, возобновляемой энергии и «зеленого» финансирования обсудили в Астане.

фото с сайта НПП «Атамекен»

Шестое пленарное заседание Делового совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и восьмой бизнес-форум, организованные Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», председательством Делового совета СВМДА при поддержке Секретариа­та СВМДА, собрали более 140 представителей правительственных и бизнес-кругов из 20 государств – членов структуры.

Мероприятие было посвящено интернационализации малого и среднего бизнеса и направлено на создание сети обмена знаниями между государствами – членами СВМДА. Немаловажно и практическое значение: в рамках бизнес-форума были представлены полтора десятка инвестиционных проектов.

Председатель правления Делового совета СВМДА, председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов отметил поддержку государствами – членами организации инициатив Касым-Жомарта Токаева, в частности, по созданию Совета по устойчивой взаимосвязанности.

– Мы должны подумать о разработке механизмов и стратегий, направленных на обеспечение стабильного доступа наших стран к ресурсам в контексте продовольственной безопасности, активизировать обмен опытом и передачу передовых технологий в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, чтобы повысить экономическую эффективность производства и укрепить продбезопасность в регионе, – обозначил темы Раимбек Баталов.

По его словам, политическое значение экспорта продуктов питания будет неуклонно расти. За последние два года индекс продовольственных цен увеличился на 46,5%. Такие исторические максимумы могут быть преодолены только увеличением объемов производства в странах-экспортерах, таких как Казахстан, снятием барьеров в торговле сельхозпродукцией и увеличением пропускной способности транзитных коридоров.

Казахстан и страны Центральной Азии остро сталкиваются с проблемой дефицита водных ресурсов. Решение вопроса продовольственной безопасности, соответственно, находится в жесткой связке с повышением эффективности управления водно-энергетическим комплексом и применением влагосберегающих технологий.

– Переход к возобновляемым источникам энергии – это не только экологически важный шаг, но и перспективный сектор для развития наших экономик, – продолжил Раимбек Баталов. – Сотрудничество в этой области позволит сократить зависимость от ископаемых видов топлива. Более чистые источники энергии должны укреплять свои позиции.

Учитывая специфики наших экономик, опыта и научного потенциала, вместе страны могут разрабатывать совместные проекты, внедрять инновационные технологии. К примеру, как сообщил глава НПП журналистам, рассматриваются четыре проекта по локализации производства в области ВИЭ с объемом инвестиций не менее 20 млн долларов каждый.

Заместитель министра иностранных дел РК Назира Нурбаева подчеркнула, что обсуждаемые темы чрезвычайно важны в контексте текущей геополитической ситуации, которая привела к нарушению традиционных коммерческих связей, несмотря на растущий спрос на продовольствие, энергию и инвестиции.

– Казахстан рассматривает деятельность Делового совета и бизнес-форума как вклад СВМДА в достижение Целей устойчивого развития ООН в области искоренения нищеты, создания новых рабочих мест, укрепления партнерских отношений, что напрямую коррелируется с приоритетами председательства РК в СВМДА. Я уверена, что мы сможем еще больше укрепить существующие экономические связи между предпринимателями государств-членов и углубить взаимодействие, чтобы связать субрегиональные и региональные транспортные и торговые сети на благо наших стран, – сказала она.

Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай в свою очередь подчеркнул первостепенное значение экономического измерения организации, особенно в контексте роста азиатской экономики. Приоритетными направлениями деятельности СВМДА он назвал развитие малого и среднего бизнеса, энергетическую безопасность, информационные технологии, туризм, транспортные коридоры, сельское хозяйство, финансы, торговлю и инвестиции.

– Деловой совет СВМДА как консультативный орган играет важную роль, объединяя представителей малого и среднего бизнеса и госструктур 28 государств-членов. МСБ – неотъемлемая часть экономик большинства стран, особенно развивающихся. Они создают новые рабочие места и способствуют экономическому развитию, – отметил Кайрат Сарыбай. – Мы располагаем всеми возможностями, чтобы предложить эффективные решения для содействия экономическому сотрудничеству в данном секторе.

По итогам заседания Деловой совет принял решение о проведении 7-й Пленарной сессии во второй половине 2024 года. Ее планируется посвятить таким темам, как искусственный интеллект, расширение прав и возможностей женщин, цифровая торговля и другие. Кроме того, одобрена инициатива реализации двух совместных проектов Делового совета и Форума аналитических центров СВМДА.

#заседание #МСБ #продовольствие #СВМДА

Популярное

Все
Баха, поправляйся!
Музей советского прошлого
Родиться в городе, чтобы жить в деревне
Что они там курят?
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Молоко «в запое»
Сто способов отъема денег
Все начиналось с каравана
Под крышей дома своего
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
Войлок – дело тонкое
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Ерлан Карин выступил на генеральной конференции ЮНЕСКО
Спецвыплата для работающих во вредных условиях труда: что предлагает Минтруда
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
Новые возможности для отечественных экспортеров
Кто станет второй ракеткой в Казахстане?
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Что нужно знать о территориальной обороне
Посевы опийного мака в 2022 году в Афганистане увеличились на 32 процента
О приближении сроков по окончанию легализации иностранных авто напомнили в МВД
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

Введение безвизового режима сняло с малого бизнеса серьезны…
Без справок и посредников
Казахстан за создание Палестинского государства в границах …
Казахстан призывает Египет разрешить безоговорочную эвакуац…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]