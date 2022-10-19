День библиотекаря появился в Казахстане

Министерство культуры и спорта РК сообщило о внесении дополнения в постановление Правительства РК от 31 октября 2017 года № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан", передает Kazpravda.kz.

"Перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением, дополнить пунктом 38-1 следующего содержания: "38-1. День библиотекаря – 24 октября", - говорится в официальном документе.

Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования, указано в заключении к документу.