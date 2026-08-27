Казахстан представил национальный павильон на Южнокитайской книжной выставке

Культура

В Гуанчжоу состоялось торжественное открытие 30-й Южнокитайской книжной выставки – одного из крупнейших мероприятий книжной индустрии Китая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Казахстан второй год подряд принимает участие в выставке и представил собственный национальный павильон. В церемонии открытия приняли участие представители Министерства культуры и информации, дипломатического корпуса и сферы культуры Китая.

В национальном павильоне представлено около 100 книг и культурных продуктов, посвященных современной казахской и детской литературе, культурному наследию и креативным индустриям. Особое место занимают издания о творчестве и наследии Абая Кунанбайулы, Мухтара Ауэзова, Шокана Уалиханова, Ыбырая Алтынсарина, Ахмета Байтурсынова и других выдающихся деятелей. Также представлены книги об эпическом и фольклорном наследии казахского народа, национальных традициях, ремеслах, одежде, кухне и культуре юрты.

В рамках выставки состоялась презентация книг «Түркістан» и «Шексіз музыка: Димаш». Гостям также продемонстрировали традиционные казахские ремесла и познакомили с особенностями национальной культуры.

Напомним, в этом году Министерство культуры и информации РК и Государственное управление по делам печати и издательского дела КНР подписали меморандум о переводе и издании классических произведений.

В течение пяти лет планируется перевести около 30 произведений казахстанской и китайской литературы. Культурная программа Казахстана организована при поддержке Министерства культуры и информации РК, Культурного центра Казахстана в Пекине, Национальной ассоциации Qazaq-Oner, Посольства РК в КНР, Генерального консульства РК в Гуанчжоу и фонда Nomad Culture Foundation.

Выставка проходит с 27 по 31 августа в комплексе China Import and Export Fair Complex в Гуанчжоу.

#Казахстан #выставка #книги

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