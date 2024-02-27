Молодые люди не видят перспектив работы в НПО – правозащитник

Государству нужно усиливать роль НПО в качестве площадок для предоставления соцуслуг и использовать их экспертный потенциал, считает руководитель юридической службы Mediaqoldau, соучредитель Правового медиа-центра Гульмира Биржанова

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27 февраля ежегодно отмечается Всемирный день неправительственных организаций, передает корреспондент Kazpravda.kz

По данным Минкультинформа, в Казахстане зарегистрировано более 23 тысяч НПО.

Наибольшая часть из них осуществляет свою деятельность в области образования, науки, информации, спорта и физической культуры, а также работают по социально-значимым направлениям и с социально-уязвимыми слоями населения. Меньше всего НПО в сфере охраны окружающей среды и охраны историко-культурного наследия, так же как и организаций, содействующих решению семейно-демографических и гендерных вопросов.

Однако по состоянию на 2023 год, в базу данных НПО за отчетный 2022 год сведения своевременно сдали лишь 5 191 неправительственных организаций.

Гульмира Биржанова напомнила, что профильное министерство обязало НПО сдавать статистические данные в специальную базу данных для того, чтобы структурировать информацию о них, чтобы понять, сколько действующих организаций в деле, а кто зарегистрирован "на бумаге". Однако пока даже часть этих данных не находятся в открытом доступе, как это изначально предполагалось.

По словам юриста, в Казахстане до сих пор не все до конца понимают роль НПО.

– Я более 20 лет работаю в гражданском секторе, являюсь соучредителем общественного фонда. Когда мы только начинали работать, было сложно объяснить людям, чем мы занимаемся. Потому что результаты деятельности НПО сложно оценить. Когда организации занимаются социальными правами, результат видимый, когда занимаются политическими правами – это незаметно. НПО выполняют социальную функцию, и государством должны восприниматься как помощники. Потому что цель одна – мы все хотим, чтобы в стране происходили изменения к лучшему, – рассуждает эксперт.

По ее мнению, представители гражданского сектора должны не только критиковать госполитику, но и что-то менять. Большую часть деятельности медиа-центра помимо защиты и представления прав журналистов, по словам спикера, занимают вопросы законодательства, потому что правильные нормы способны улучшить сферу деятельности СМИ и положение свободы слова в стране.

Существует проблема НПО-однодневок, которые появляются под определенный грант, из-за чего складывается впечатление, что НПО – это грантоеды, которые пытаются работать в разных сферах, называя себя экспертами в зависимости от грантов или лотов то в одной сфере, то в другой, а еще хуже бывает, когда отрабатывают и пропадают. К сожалению, такая практика есть в Казахстане, – отметила Гульмира Биржанова.

Когда в парламенте рассматривается несколько законопроектов, государство понимает, что нужно использовать потенциал законодательной экспертизы НПО, полагает спикер. Она приводит в пример публичное письмо на имя депутата, которое направил ее фонд. Вчера письмо было заслушано, но неизвестно, какие предложения будут приняты. Однако на данном этапе провозащитница позитивно оценивает возможность озвучивать инициативы.

Некоторые НПО грешат тем, что не всегда могут правильно аргументировать свои предложения и им нужно улучшать компетенции, даже тем, кто работает в сервисных НПО. Вместе с тем в гражданскому сектору характерна текучка кадров, так как нет финансовой стабильности. Также в Казахстане недостаточно продвинута волонтерская деятельность.

– У нас в секторе либо очень давно работают, либо приходит персонал, который часто меняется, молодые не видят перспективы работы в НПО. Однако для НПО есть разные формы финансирования и существует господдержка в виде грантов, некоторые организации получают финансы государства, это неплохо. Я два года была членом ЦПГИ по распределению грантов на реализацию соцпроектов. Если НПО пишет хорошую заявку, то возможность получить финансирование есть, – заявила юрист.

По ее оценке, Казахстан в части гарантии прав, формату работы, порядку взаимодействия госорганов с НПО, стоит на первом месте и не несет угрозы безопасности для НПО по сравнению со странами СНГ.