Полицейские помогли гражданину Турции, которому стало плохо в дороге

Общество

Сотрудники патрульной полиции оперативно доставили в больницу гражданина Турции, которому стало плохо во время остановки в городе Рудный, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  телеграм-канал МВД

Фото: Polisia.kz

Инцидент произошел на парковке по улице Топоркова. Двое граждан Турции, следовавших на грузовом автомобиле транзитом через Рудный в Россию, остановились на отдых.

Во время патрулирования ьполицейские Нурсултан Мухамеджанов и Дамир Койшибаев заметили мужчин. Увидев служебный автомобиль, иностранцы стали подавать полицейским знаки.

Сотрудники остановились и выяснили, что одному из дальнобойщиков стало плохо — мужчина задыхался и просил доставить его в больницу.

Полицейские незамедлительно доставили мужчину в приемный покой Рудного, где его передали врачам. Медики оказали иностранцу необходимую помощь.

После стабилизации состояния граждане Турции поблагодарили сотрудников полиции за оперативную помощь.

#Казахстан #Турция #помощь #полицейские

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