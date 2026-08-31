Полицейские помогли гражданину Турции, которому стало плохо в дороге

Фото: Polisia.kz

Инцидент произошел на парковке по улице Топоркова. Двое граждан Турции, следовавших на грузовом автомобиле транзитом через Рудный в Россию, остановились на отдых.



Во время патрулирования ьполицейские Нурсултан Мухамеджанов и Дамир Койшибаев заметили мужчин. Увидев служебный автомобиль, иностранцы стали подавать полицейским знаки.



Сотрудники остановились и выяснили, что одному из дальнобойщиков стало плохо — мужчина задыхался и просил доставить его в больницу.



Полицейские незамедлительно доставили мужчину в приемный покой Рудного, где его передали врачам. Медики оказали иностранцу необходимую помощь.



После стабилизации состояния граждане Турции поблагодарили сотрудников полиции за оперативную помощь.