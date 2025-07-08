День военного медика отмечают в Вооруженных силах Казахстана

Здравоохранение,Армия
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Венера Баталова
корреспондент

Военная медицина независимого Казахстана ведет отсчет с 1992 года, когда было создано Военно-медицинское управление главного штаба вооруженных сил РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня она представляет собой разветвленную систему из 8 госпиталей, 4 лазаретов и медицинских пунктов. Только за прошлый год в стационарах лечебных учреждений получили помощь более 10 тысяч пациентов.

Система военной медицины продолжает развиваться. В прошлом году в Щучинске главный военный клинический госпиталь Министерства обороны открыл реабилитационное отделение, где военнослужащие восстанавливают здоровье после серьезных заболеваний и травм. Кроме того, проводится работа по открытию госпиталя для военных моряков в Актау и созданию Академии военной медицины в Алматы.

С целью обмена опытом и повышения квалификации налажено сотрудничество с медицинским центром Управления делами Президента, Национальным научным центром хирургии им. А. Сызганова и другими медицинскими учреждениями.

Значимым событием стало направление военных медиков в составе самостоятельного контингента в миссию ООН на Голанские высоты, где медицинские специалисты оказывают помощь миротворцам, участвующим в патрулировании местности, и местному населению.

Военные медики регулярно привлекаются к учениям и мобилизационным сборам, обеспечивая их медицинское сопровождение и соблюдение санитарно-гигиенических норм.

Самоотверженность военных медиков в полной мере проявилась в период пандемии COVID-19, когда была организована работа инфекционных изоляторов в военных госпиталях, стационарных ПЦР-лабораторий и мобильных лабораторных комплексов. В прошлом году они также пришли на помощь пострадавшим от паводка местным жителям.

Важной мерой социальной поддержки военных врачей стало открытие в 2024 году доступа к практике в гражданских клиниках и повышение оплаты их труда до уровня специалистов гражданского здравоохранения.

На первый взгляд незаметный, но очень важный с точки зрения сохранения самого ценного богатства – здоровья человека труд военного медика заслуживает глубокого уважения и признательности. Неся круглосуточное дежурство в госпиталях и лазаретах, они готовы в любую минуту оказать медицинскую помощь тем, кто нуждается в ней.

#медицина #праздник #военные

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