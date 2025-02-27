Департамент Маска разрабатывает ПО для увольнения госслужащих

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До сих пор увольнения в федеральных агентствах проводились вручную — кадровые отделы изучали списки сотрудников и оценивали их статус, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Оперативники DOGE получили доступ к AutoRIF — программному обеспечению, разработанному Министерством обороны более 20 лет назад для оптимизации сокращений персонала, — и, судя по всему, редактируют его код», — говорится в материале американского журнала WIRED со ссылкой на источники.

AutoRIF (Automated Reduction in Force) ранее использовался в различных ведомствах для упрощения процесса увольнений. Скриншоты внутренних баз данных, просмотренные журналистами, показывают, что разработчики, связанные с Маском, вносят изменения в программный код.

Источники в WIRED сообщают, что файлы AutoRIF были размещены в закрытой системе для хранения служебных документов Управления кадровой службы (OPM) вскоре после прихода Трампа к власти, а правки в коде вносились буквально на этих выходных.

До сих пор увольнения в федеральных агентствах проводились вручную — кадровые отделы изучали списки сотрудников и оценивали их статус. Однако с внедрением AutoRIF, а также использованием искусственного интеллекта, процесс может значительно ускориться, отмечается в материале.

«Хотя DOGE может использовать AutoRIF в его изначальном виде, некоторые источники в OPM предполагают, что инженеры Маска создают собственное программное обеспечение на его основе», — отмечает журнал.

Ранее Маск заявлял, что администрация Трампа проводит сокращения среди государственных служащих, преследуя цель перехода людей в частный сектор экономики. Газета New York Times также сообщала, что Управление кадровой службы (OPM) США поручило федеральным ведомствам страны уволить большинство сотрудников, находящихся на испытательном сроке.

Ранее Илон Маск возглавил список супермиллиардеров.