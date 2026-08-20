В США выпустили куклу в образе Мэрилин Монро к 100-летию актрисы

Кино,США,Lifestyle
Айман Аманжолова
корреспондент

Внешний вид игрушки вдохновлен нарядом из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Американская компания Mattel выпустила куклу Барби в образе Мэрилин Монро к столетию со дня рождения актрисы. Внешний вид игрушки вдохновлен нарядом из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок».

В знаменитой сцене актриса исполнила песню Diamonds Are a Girl's Best Friend. На ней было платье цвета фуксии с большим бантом на спине и бриллиантовое ожерелье.

«Барби в эффектных перчатках в тон платью и с россыпью «бриллиантов» отдает дань уважения легенде, которая будет сиять вечно»,— сообщили на сайте компании.

Новая кукла стоит $81. Это не первая серия Барби, вдохновленная Мэрилин Монро. В 1997-2002 годах Mattel также выпускала куклы в образах из фильмов «Зуд седьмого года», «Как выйти замуж за миллионера», а также «Принц и танцовщица».

Мэрилин Монро умерла в 1962 году в возрасте 36 лет. Вероятной причиной смерти психиатрическая группа назвала самоубийство. Впоследствии это подтвердила прокуратура Лос-Анджелеса. В ведомстве уточнили, что признаков насильственной смерти не было обнаружено.

 

#США #Барби #кукла #МерилинМонро

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