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Депутат Мажилиса: поправки в Конституцию станут началом нового этапа в построении справедливого Казахстана

Депутаты Мажилиса, члены фракции партии «AMANAT» Дархан Мынбай, Кудайберген Ержан, Кайнар Абасов и Сырым Ертаев на встречах с общественностью Туркестанской области рассказали об изменениях, проводимых в стране и предстоящем референдуме.

В этих целях мажилисмены встретились сегодня с главами крестьянских хозяйств и предпринимателями Мичуринского сельского округа Тюлькубасского района.

Участники встречи поддержали решение о проведении референдума. Собравшиеся обменялись мнениями, обсудили некоторые пункты вносимых поправок в Конституцию.

Председатель Совета ветеранов поселка Тюлькубас С.Тогысбаев подчеркнул важность участия в референдуме каждого казахстанца, имеющего право голоса, и призвал земляков сделать свой выбор за будущее страны.

Депутат Дархан Мынбай подчеркнул, что предлагаемые правки в Конституцию станут началом нового этапа в построении справедливого Казахстана.

 

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