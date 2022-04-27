Фото: Kazpravda.kz
Мажилис , Общество
Депутат НПК: "Идет бессистемная застройка городов "человейниками"
Тусупбекова Лаура

Депутат фракции Народной партии Казахстана Ерлан Смайлов от имени алматинцев поднял вопросы плотной застройки и присвоения аэропорту имени Динмухамеда Кунаева. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат отметил, что Правительству необходимо срочно обратить внимание на проблему точечной и уплотнительной застройки в городах страны, в первую очередь в Алматы и Нур-Султане.

«Ситуация вышла из-под контроля – местные акиматы с ней не справляются, а в ряде случаев своими действиями усугубляют ее. Постоянно воспроизводящиеся ситуации с кулуарными решениями акиматов и застройщиков о точечном строительстве и уплотнении стали точкой протестной мобилизации городских жителей и ухудшения их социального самочувствия», – констатировал Ерлан Смайлов.

«Несмотря на поручение Президента, на уровне регионов, в частности в Алматы, проблема не решается. Необходимо системное решение на уровне Правительства в виде законодательно закрепленных норм о запрете уплотнительной и точечной застройки.

Одна из главных причин складывающейся ситуации – абсолютная закрытость и непрозрачность процесса принятия архитектурных и градостроительных решений акиматами. Решения принимаются без учета мнения горожан и представления их интересов, без рекомендаций архитекторов и урбанистов. Без учета архитектурного облика города и высотности, как, например, проекты, предлагаемые для строительства в центре Алматы. Без учета наличия и возможностей инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры в виде школ, детских садов и больниц, наличия общественных пространств в виде скверов и парков. В результате манипуляций местных исполнительных органов и строительных компаний идет бессистемная застройка городов «человейниками», деградация городской среды, зеленых зон, и в целом ухудшается качество жизни горожан, в первую очередь, жителей Алматы и Нур-Султана», – отметил мажилисмен.

Он подчеркнул, что ситуация в корне противоречит концепции «слышащего государства» и курсу политических реформ, обозначенных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в мартовском Послании, где было сказано о максимальном вовлечении казахстанцев в процессы принятия решений на местах, формировании постоянного и действенного диалога власти и общества, улучшении ежедневной граждан.

«Фракция Народной партии Казахстана по результатам встреч депутатов с жителями городов Алматы и Нур-Султана, рассмотрения обращения группы «Stop застройке» и согласно рекомендациям профессиональных архитекторов и урбанистов Urban Forum Kazakhstan считает необходимым законодательно запретить уплотнительную и точечную застройку в городах страны внутри жилых кварталов, на местах общественного пользования, а при строительстве жилых комплексов и кварталов, законодательно обязать застройщиков возводить объекты социальной инфраструктуры и общественные пространства», – сказал депутат.

Также в поддержку инициативы жителей Алматы, в продолжение инициативы Главы государства о переименовании города Капшагай, Ерлан Смайлов озвучил предложение присвоить международному аэропорту Алматы имя Динмухамеда Кунаева.

 

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