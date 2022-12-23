Около 100 десантников РК впервые прыгнули с парашютами с 800-метровой высоты

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Прыжки с парашютом – основной элемент боевой подготовки десантника.

Фото пресс-службы Десантно-штурмовых войск

В рамках подготовки по специальности свыше 200 военнослужащих Алматинского и Конаевского гарнизонов совершили прыжки с парашютом с 800-метровой высоты. Среди них 96 солдат срочной службы отделились от борта впервые, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Десантно-штурмовых войск ВС РК.

Как отмечают в ДШВ, прыжки с парашютом – основной элемент боевой подготовки. Ему предшествует тщательное обучение. Прежде всего, новобранцы должны освоить укладку парашюта. Этот навык жизненно необходим любому десантнику. Тщательно уложенный парашют – гарантия жизни в воздухе, поэтому на земле подходить к этому нужно очень ответственно.

Конструкция десантного парашюта предельно проста. Купол Д-6 серии 4 – рекордсмен по прыжкам. По показателям надежности он не имеет аналогов в мире. Именно с этой парашютной системой совершают прыжки военнослужащие срочной службы с минимальной подготовкой.

На земле предпрыжковый курс включает в себя занятия на тренажерах воздушно-десантного комплекса. С помощью специальных упражнений проходит тренировка голеностопа, при висении на стапелях отрабатываются действия в воздухе, включая полное, неполное раскрытие купола и использование запасного парашюта. А 25-метровая вышка позволяет психологически подготовиться к прыжку, выработать бесстрашие и уверенно чувствовать себя в небе.

Уже на летном поле, перед посадкой в вертолет, с десантниками проводится инструктаж. Опытные наставники напоминают о мерах безопасности и подбадривают новичков, провожая их традиционным: "Полного купола и мягкого приземления".

Но совершение прыжка с парашютом – это еще не все. Сразу после приземления каждой группе предстояло выполнить тактические задачи.

"Десантник потому и зовется десантником, а не парашютистом, что прыжок с парашютом - это, прежде всего, способ доставки к месту выполнения боевой задачи. После десантирования командиры корабельных групп осуществили сбор личного состава в определенном месте и установили связь с вышестоящим командованием. Получив распоряжения по захвату либо удержанию обозначенного объекта, группы должны были не просто выполнить задачу, а еще и уложиться в заданные временные рамки", - рассказал командир соединения подполковник Данияр Карманов.

Молодые солдаты получили незабываемые ощущения. Теперь они – полноправные десантники и с гордостью могут носить форменные отличия десантно-штурмовых войск – голубые береты и тельняшки, добавили в пресс-службе ДШВ.

 

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