Детский забег проведут в Астане

В рамках второго этапа Astana RUN Challenge, посвященного Дню спорта, городская федерация триатлона и сеть детских центров и детских садов Mega Kids совместно проводят детский красочный забег, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Фото с сайта акимата Астаны

Планируется, что на старт дистанции в 500 м выйдут около 300 участников в возрасте до 14 лет. После пересечения финишной линии всем бегунам вручат медаль финишера, а победителям – памятные призы. Участие в детском забеге платное.

«Мы будем рады, если наше мероприятие подарит юным бегунам яркие впечатления и станет стартом для регулярных занятий бегом. В мероприятии могут принять участие дети по пяти возрастным категориям. Это до трех лет включительно; 4-5 лет; 6-7 лет; 8-10 лет; 11-14 лет», - отметила пресс-секретарь Управления физической культуры и спорта Астаны Мадина Айткалиева.

Праздничное мероприятие состоится 20 августа в 08.00 в Центральном парке культуры и отдыха на лыжероллерной трассе. Для участия необходимо зарегистрировать ребенка.