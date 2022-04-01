Девочка едва не утонула в арыке с талой водой в Актобе – СМИ (видео)

В городе Актобе сразу во многих районах начался сильнейший паводок. В талой воде едва не утонула девочка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Диапазон».

Это случилось 31 марта в микрорайоне Батыс-2, около жилого комплекса "Арбат".

Девочка с ранцем шла по тротуару, хотела пройти по краю арыка с талой водой и упала в него. Она ушла под воду с головой, ее понесло дальше по течению. На помощь ей бросились парни из фитнес-клуба Energy gym.

Они с трудом вытащили ребенка из ледяной воды. Происшествие попало на видеокамеру.

Кадры спасения ребенка просто шокируют.

Как пишет Telegram-канал Kozachkov offside, спасенная девочка находится в больнице.

Официальный комментарий по этому случаю обещают дать журналистам сегодня.

Фото: diapazon.kz