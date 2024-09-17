Директор ТОО обманул предпринимателей почти на 1 млрд тенге в Астане

Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Общая сумма ущерба от махинаций составила более 900 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz  

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По информации столичного суда, подсудимый, являясь директором ТОО, в период с 30 января по 10 февраля 2023 года заключил с четырьмя ТОО договора на поставку дизтоплива по цене ниже рыночной.

Тем не менее, дизтопливо не было предоставлено, а денежными средствами подсудимый, согласно данным суда, распорядился по своему усмотрению, перечислив на счета других компаний, не связанных с поставкой ГСМ. Таким образом, путем обмана мужчина завладел деньгами потерпевших на общую сумму 990 150 000 тенге.

В ходе заседания суда прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Подсудимый, в свою очередь, вину не признал, но и не оспаривал, что заключил договора с потерпевшими. Однако указывал на отсутствие умысла на обман.

«Потерпевшие просили не лишать подсудимого свободы, ввиду заключения с подсудимым медиативных соглашений, согласно которым ущерб будет возмещен в срок до 15 декабря 2024 года. Приговором суда А. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с лишением права занимать материально-ответственные и руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет»,  говорится в сообщении суда.

Приговор не вступил в законную силу.

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