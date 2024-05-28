Для решения энергетических проблем республике срочно нужна АЭС

Основа индустриального развития

Тимур Жантикин, генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции»:

– В мире очень многие страны начали разрабатывать проекты строительства современных атомных станций. В основном это государства Восточной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, где появляются собственные ядерно-энергетические программы.

При этом поднимаются разные вопросы, в том числе по обеспечению ресурсной базы энергетики. Ведь понятно, что ископаемые запасы жидких и твердых углеводородов не бесконечны.

Что касается нашей страны, то Казахстан находится на первом месте в мире по добыче урана: с 2009 года республика обеспечивает около 40% всех его мировых поставок. Имея такую мощную ресурсную базу, государству необходимо отходить от позиций «сырьевого придатка» и развивать собственную атомную энергетику.

Планируя на будущие четверть века свою энергетическую программу, Казахстану следует использовать для национального экономического блага и ресурс­ную базу. Почему это важно?

Во-первых, стране предстоит переход к «зеленой» экономике. Ясно, что к заявленной дате – 2060 году – достичь соответствую­щего показателя в «зеленой» экономике без развития атомной энергетики невозможно. С этим мало кто спорит, но надо учитывать: со­временные реакторы имеют проектный срок службы в 60 лет с возможностью его существенного продления.

То есть, закладывая сегодня параметры строящихся атомных реакторов, мы должны думать о том, как они будут работать, сколько понадобится урана.

Следует отметить, что вопрос строительства в республике АЭС обсуждается уже давно, начиная с 90-х годов прошлого века, когда в Актау на МАЭКе мы закрывали свой первый промышленный реактор на быстрых нейтронах БМ-350. Тогда речь шла именно о замещении выбывающих ядерных мощностей и дальнейшем развитии атомной энергетики страны.

На период до 2035-го года казахстанскими специалистами были сделаны расчеты, представленные в Министерство энергетики. Мы рассчитали три разных сценария, предусматривающих строительство до 19 гигаватт новых генерирующих мощностей к 2035 году с учетом выбытия устаревших. Соответственно, и строительство АЭС предлагается как минимум с двумя блоками мощности до 1 400 мегаватт.

Рассматривались два района строительства атомной станции. Это нынешняя Абайская область – на берегу Иртыша у города Курчатова и район села Улькен в Алматинской области на Балхаше.

Южный район имеет ряд преи­муществ, поэтому мы сегодня рекомендуем строительство первой атомной станции на юге, недалеко от берега Балхаша. Ориентируемся при этом на рекомендации МАГАТЭ.

В свое время результаты нашей работы были представлены на международную независимую экспертизу, которую провел ряд атомно-электрических компаний. Они одобрили и подтвердили правильность наших подходов и выводов. Кроме того, специальной миссией МАГАТЭ подтверждена правомерность и обоснованность выбора строительной площадки под АЭС.

Далее нами были рассмотрены 13 проектов АЭС. Мы в свое время делали запрос ведущим вендорам (производителям), получили от них 13 проектных предложений современных реакторов, отобрали четыре.

Как наиболее безопасные и экономически выгодные были выбраны водо-водяные реакторы нового поколения, работающие под давлением. Их предложили компании из Китая, Южной Кореи, России и Франции. Теперь ждем проведения референдума, после чего, в случае одобрительных итогов, будет окончательно утвержден район строительства. К этому времени надеемся выбрать поставщика технологий, с которым и завершим работы по атомному энергети­ческому проекту.

По нашим расчетам, строи­тельство АЭС даст рес­публике мультипликативный эффект: новые рабочие места, переход к «зеленой» экономике до 2060 года.

Плюс еще обеспечение работы станции, инвестиции в промышленный сектор Казахстана, потому что надежное и стабильное энергоснабжение – это база для развития промышленного производства. Если смотреть по годам, мы планируем к 2035 году ввести в эксплуатацию первый энергоблок АЭС.

Любой реактор ценен системой защиты

Доржбал Далайжаргал, генеральный директор госкомпании «МонАтом» (Монголия):

– Наша компания курирует работу всего, что связано в Монголии с урановыми месторождениями. Как и Казахстан, наше государство имеет сущест­венные урановые ресурсы, в пределах двух процентов от мировых запасов, занимая десятое место в мире по этому показателю.

Как известно, только 13 стран в мире имеют крупные урановые месторождения.

Последние 20 лет развиваем наше урановое месторождение с участием четырех совместных компаний из Франции, Китая и России. У нас есть базовые средства для развития атомной энергетики, сейчас идет изучение вопросов строительства атомной электростанции, готовим специалистов, участвуем в программах по обмену опытом, в том числе с участием экспертов из Российской Федерации, которая предлагает малые модульные реакторы. Для нас это интересная тема.

Недавно я был на Atomic EXPO в Сочи, где с представителями Росатома была подписана «дорожная карта» по дальнейшей совместной работе над проектом строительства малой атомной станции. Поскольку территория нашей страны большая, нам выгоднее поставить два малых реактора, чтобы нести меньше потерь при передаче энергии на большие расстояния. Этот вопрос сейчас нами и изучается.

Особое внимание при этом уделено вопросам безопасности, поскольку в мире присутствует такое явление, как радиационная фобия, порождающая настороженность населения.

Как и в Казахстане, последние два-три года в Монголии стали чаще работать с населением, разъясняя и информируя о совре­менных достижениях атомной энергетики, системах защиты.

В современных реакторах больше половины их стоимости составляет система безопаснос­ти. Применяется принцип глубоко эшелонированной защиты. Есть несколько ее уровней, способных при необходимости предотвращать развитие аварийных ситуаций.

Точные цифры я назвать не могу, но большинство населения Монголии с оптимизмом смотрит на развитие атомной энергетики и положительно оценивает намерения по строи­тельству атомной электростанции.

Урана хватит на 150 лет

Николай Каменский, генеральный директор компании «Два кей»:

– У нашей компании большой опыт по проектированию горных работ, по подсчету запасов урана. Атомную энергетику надо развивать – другой альтернативы просто нет. В стране увеличивается потребление электроэнергии, появляются новые производства, растет число населения. Помимо этого, народ пытается перейти на электромобили, и все это тянет за собой необходимость развития генерирующих мощностей.

С гидроэнергетикой у нас сложности, потому что нет больших рек. Углеводороды не сможем вечно добывать, а по урану ресурсов хватит более чем на 150 лет.

Цена на уран сейчас хорошая, что позволяет успешно работать как на коренных месторождениях, так и с использованием подземного выщелачивания. Но если брать только потребности Казахстана, то запасов хватит на пару тысяч лет. Поэтому мы от атомной энергетики никуда не уйдем. Я считаю, это наиболее чистая, «зеленая» энергетика.

Вектор развития смещается в сторону Азии

Денис Зарва, заместитель главного инженера Национального ядерного центра РК:

– По данным НЯЦ, в 32 странах мира сегодня эксплуатируется 416 атомных энергоблоков. Общая их электрическая мощность составляет 374 гигаватта. То есть на долю атомной энергетики в мире приходится порядка 10% выработки от всех имеющихся генерирующих мощностей.

В стадии строительства находятся еще 59 атомных энергоблоков. Лидерами по строительству реакторов сегодня являются Китай, Индия и Россия. Это свидетельствует о некотором смещении вектора развития атомной энергетики в сторону Азии. Что касается прог­ноза МАГАТЭ­ в целом, то доля атомной генерации в мире должна достигнуть 14% при высоком уровне ожидания. Интерес к атомной энергетике, как видим, в настоящее время растет.

Ранее были заявления, сделанные в некоторых европейских странах, которые решили по каким-то причинам отказаться и существенно сократить долю атомной генерации, но сегодня они пересматривают свою политику. Что касается ситуации в Казахстане, то, как известно, Президентом страны поставлена цель по достижению Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году.

В целом для этого необходимо обеспечить масштабное внедрение в стране безопасных, эффективных и экологически чистых атомных энергоисточников. В настоящее время, как мы знаем, более 70% всей элект­роэнергии Казахстана вырабатывается тепловыми электрическими станциями, проектные сроки эксплуатации которых уже либо истекли, либо многократно продлевались, и они постепенно будут выводиться из эксплуатации. И как мы все понимаем, с учетом экологических и экономических параметров их может заменить только АЭС. Сегодня республика находится на пороге принятия решения о строительстве атомной станции.

В Национальном ядерном центре одним из приоритетных направлений деятельности является развитие атомной энергетики. Имеющаяся инфраструктура и наш научно-технический потенциал позволяют успешно решать вопросы, касающиеся как различных аспектов мирного использования атомной энергии, так и развития других перспективных низкоуглеродных энергетических технологий.

Национальный ядерный центр обладает самой большой в Казахстане экспериментальной базой, здесь выполнялись исследования по заказам японских, французских и российских атомщиков.

Сегодня одной из самых главных наших компетенций, пожалуй, является работа по повышению безопасности ядерных энергетических реакторов. В этом направлении мы работаем практически со всеми без исключения ведущими проектировщиками, поставщиками реакторных технологий. И в этом направлении был успешно проведен комплекс исследований по совершенствованию процедур управления ядерными реакторами с тепловыми нейтронами. Их доля составляет более 80%.

В 2021 году специалистами НЯЦ была успешно выполнена программа испытаний нового российского реактора, который в настоящее время создается в рамках проекта в городе Северске. Эти испытания дали возможность получить уникальную информацию, которая требовалась разработчикам для расширения так называемой доказательной базы в обосновании безопасности эксплуатации проектов.

Резюмируя сказанное, можно с уверенностью констатировать, что сегодня познания в работе и технологиях, связанных с обеспечением безопасности ядерных реакторов, позволили нам стать одними из лучших и востребованных исследователей в этой сфере.

Огромный объем исследований Национального ядерного центра нацелен на обеспечение безопасности атомных технологий в целом. В настоящее время с развитием современных атомных электрических станций учтен весь имеющийся негативный опыт эксплуатации реакторов предыдущих поколений, что позволяет сделать современные реакторные установки максимально надежными, с множест­вом взаимодублирующих систем безопасности.