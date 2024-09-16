Дмитрий Малахов освобожден от должности

Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Указом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович освобожден от должности председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

На этот пост другим указом назначен Элиманов Жанат Калдыбекович. С февраля 2024 года был первым заместителем председателя КНБ, генерал-майор национальной безопасности.

В разные годы работал на различных должностях в органах прокуратуры, министерстве юстиции, в Агентстве по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Минфине.

2019 – 2020 годы - заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов;

2021– 2024 годы - председатель Агентства по финансовому мониторингу.