Дмитрий Малахов освобожден от должности

Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Указом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович освобожден от должности председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
На этот пост другим указом назначен Элиманов Жанат Калдыбекович. С февраля 2024 года был первым заместителем председателя КНБ, генерал-майор национальной безопасности.
В разные годы работал на различных должностях в органах прокуратуры, министерстве юстиции, в Агентстве по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Минфине.
2019 – 2020 годы - заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов;
2021– 2024 годы - председатель Агентства по финансовому мониторингу.