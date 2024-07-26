До старта игр номадов осталось 44 дня

Всемирные игры кочевников – уникальное событие, имеющее большое значение для Казахстана. Прежде всего его значимость состоит в международном брендировании нашей страны в качестве наследника великих кочевников и основоположника всаднической культуры. Состязания также окажут значительное влияние на дальнейшее развитие национальных видов спорта и туристического потенциала.

Многочисленные историки утверж­дают: именно Казах­стан – родина одомашнивания лошадей. В Ботае (Северный Казахстан) найдены свидетельства (датируемые примерно 3500–3000 годами до н. э.) того, что еще в то далекое время казахи использовали лошадей для езды и получения молока.

Большая часть культурной программы игр состоится на уникальной концертной площадке этноаула «Вселенная кочевников», где ежедневно будут проходить различные мероприятия. В их числе – крупнейшая выставка-ярмарка лучших мас­теров-ремесленников Казахстана, традиционное состязание акынов. Современные тенденции в мире культуры продемонстрирует фес­тиваль «Вселенная кочевников».

Работа этноаула нач­нется за сутки до церемонии открытия игр. В этот день состоится яркое теат­рализованное представление «Астана – столица кочевников». В мероприятии примут участие прибывшие на Всемирные игры зарубежные гости, руководители международных спортивных организаций.

Также в этноауле на специальном по­диуме пройдет модный показ. В рамках фестиваля этномоды будут представлены различные образцы этнической одежды, в том числе лидера данного направления – Global Nomads. Культурная программа ВИК предусмат­ривает и проведение кинофестиваля.

Гостеприимство и радушие казахского народа продемонстрирует фестиваль национальной кухни. В его рамках будут проводиться мастер-классы, каждый посетитель сможет принять участие в приготовлении еды и напитков.

Накануне Игр во всех областных центрах Казахстана и городах республиканского значения пройдет красочное театрализованное действие «Караван единства», в ходе которого в одном из местных сакральных источников в каж­дом регионе будет произведен забор воды для церемонии открытия ВИК. После прохождения по центральным улицам караваны отправятся в столицу Казахстана.

В составе каравана будут творческие коллективы, которые примут участие в культурной программе Игр. Также посланцы из регионов привезут в Астану юрты, национальную утварь для организации этноаула «Вселенная кочевников».

В день открытия Игр специальный караван в составе батыров с торсыками, наполненными сакральной водой из всех регионы страны, проследует яркой процессией к месту церемонии.

Что касается научной составляющей, то мероприятия в данной сфере начнутся с международной научно-практической конференции под названием «Кочевники: история, знания, уроки», которая пройдет в Национальном музее. Ее цель – объединение зарубежных и отечественных ученых (которые выступят с интересными докладами) на площадке для обмена опытом.

Первая секция – «История и культура». Основные темы этого раздела – «Кочевые традиции и духовные богатства тюркского мира: история и необходимость» и «Роль кочевой культуры и национальных спортивных традиций в развитии международного сотрудничества».

Вторая секция – «Спортивная нау­ка». Основная тема: «Современное состояние развития национальных видов спорта в Республике Казахстан и странах – участницах Всемирных игр кочевников: история становления национальных видов спорта и вопросы идеологии; анализ современного состояния развития национальных видов спорта. Поле».

Третья секция – «Питание кочевников Центральной Азии».

Ну а теперь вернемся к спортивной программе Игр, которая будет состоять из множества соревнований. Кстати, организаторы уже разработали красочные пиктограммы для кажого вида спорта.

В столичном Ледовом дворце «Алау» пройдут состязания по асық ату; арқан тартыс; по национальной игре кыргызов – ордо; по турецкой национальной борьбе на поясах – ашыртмалы аба гүреші; по узбекской национальной борьбе – күрәш и по национальному состязанию некоторых уральских, алтайских и сибирских народов Российской Федерации – таяқ тарту (мас-рестлинг).

Очень большая программа составлена для состязаний на ипподроме «Казанат». Здесь пройдут класси­ческие гладкие скачки на 1 600, 2 400 и 3 200 метров. Кроме того, состоится забег иноходцев на 9 километров – жорға, а также скачки на длинные дистанции – кұнан бәйге (11 км), топ бәйге (18 км) и аламан бәйге (25 км). Конечно же, пройдут и конные состязания на лошадях – көкпар и көк бөрі.

Пройдут многочисленные состязания и в этноауле. Это аударыспақ – борьба верхом на лошадях; теңге ілу –индивидуальное состязание джигитов на горячих конях; жамбы ату – стрельба из традиционного лука верхом на лошади; бүркіт – охота с беркутом; каршыға – охота с ястребом; ителгі – охота с соколом, а также алыптар сайысы Powerful nomad – состязание силачей.

Традиционно некоторые виды борьбы примет Дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова. Здесь пройдут состязания по национальной борьбе казахов – казақ күресі, татарской национальной борьбе на поясах – көрәш и кыргызской национальной борьбе на поясах – алыш.

В гостинично-спортивном комплексе «Думан» пройдут состязания по интелектуальным играм – тоғызқұмалаку (Казахстан), мангала (Туреция) и овари (страны Западной Африки).

Еще один вид соревнования – дәстүрлі садақ ату (стрельба из традиционного лука) – пройдет в конно-спортивном оздоровительном комплексе «Арғымақ».

В эти дни в Алматы проходит выездной учебно-тренировочный сбор национальной сборной по традиционной стрельбе из лука (садақ ату). В нем принимают участие 12 спортсменов: 10 атлетов, которые уже прошли отбор, и еще двое из резерва. Из них шестеро мужчин и четыре девушки.

– Тренировки проходят очень интенсивно – с изучением новых методов, ведь до 5-х Всемирных игр кочевников осталось совсем немного. Наши спортсмены показывают хорошие результаты на международном уровне. На сегодня в данном виде спорта зарегистрированы 35 стран, а это около 300 спортсменов, – отмечает старший тренер национальной сборной Казахстана по традиционной стрельбе из лука Диас Ахметов.

– Я занимаюсь традиционной стрельбой из лука уже более пяти лет. Этот спорт уникален тем, что требует сосредоточенности, терпения и выносливости. В данный момент мы проходим подготовку и, думаю, мы покажем себя на высшем уровне, – говорит член национальной сборной по традиционной стрельбе из лука Ербол Тапенов.

Также в Алматинской области проходит учебно-тренировочный сбор национальной сборной по жамбы ату (стрельба из лука верхом на лошади).

– Мы готовимся к 5-м Всемирным играм кочевников с начала года. Это уже третий этап учебно-тренировочных сборов, впереди – еще один. В тренировочном сборе принимают участие два состава самых сильных наших спортсменов. Сейчас мы готовы на 70–80%, есть еще над чем работать. Занимаемся также спортивной подготовкой лошадей. Сильными соперниками могу назвать представителей Монголии, арабских стран, Индонезии, Малайзии, Венгрии, – говорит главный тренер национальной сборной РК по жамбы ату Елдос Бадашев.

Напомним, что республиканские федерации садақ ату и жамбы ату входят в состав Ассоциации национальных видов спорта РК. Кроме того, в ее состав входят федерации бәйге, көкпар, аударыспақ, асық ату, теңге ілу, құсбегілік, Joryq и другие. Возглавляет структуру известный предприниматель, меценат, председатель попечительского совета Общественного фонда Altyn Qyran Foundation Исламбек Салжанов.

В это же время в Шымкенте проходит международный тренинг-семинар для судей по кокпару. Официальная часть мероприятия прошла с участием первого вице-президента Всемирной ассоциации кокпара Эркина Абзалова и заместителя руководителя Дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Муратбека Кыпшакбаева.

В международном тренинге принимают участие 35 судей из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Таджикистана, России, Турции, Вен­грии, Грузии, Пакистана.