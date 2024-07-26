До старта игр номадов осталось 44 дня Общество 26 июля 2024 г. 0:00 46 Аскар Бейсенбаев специальный корреспондент Продолжается подготовка к 5-м Всемирным играм кочевников, которые с 8 по 13 сентября пройдут в Астане фото ultsport.kz, worldnomadgames.kz Всемирные игры кочевников – уникальное событие, имеющее большое значение для Казахстана. Прежде всего его значимость состоит в международном брендировании нашей страны в качестве наследника великих кочевников и основоположника всаднической культуры. Состязания также окажут значительное влияние на дальнейшее развитие национальных видов спорта и туристического потенциала. Многочисленные историки утверждают: именно Казахстан – родина одомашнивания лошадей. В Ботае (Северный Казахстан) найдены свидетельства (датируемые примерно 3500–3000 годами до н. э.) того, что еще в то далекое время казахи использовали лошадей для езды и получения молока. Большая часть культурной программы игр состоится на уникальной концертной площадке этноаула «Вселенная кочевников», где ежедневно будут проходить различные мероприятия. В их числе – крупнейшая выставка-ярмарка лучших мастеров-ремесленников Казахстана, традиционное состязание акынов. Современные тенденции в мире культуры продемонстрирует фестиваль «Вселенная кочевников». Работа этноаула начнется за сутки до церемонии открытия игр. В этот день состоится яркое театрализованное представление «Астана – столица кочевников». В мероприятии примут участие прибывшие на Всемирные игры зарубежные гости, руководители международных спортивных организаций. Также в этноауле на специальном подиуме пройдет модный показ. В рамках фестиваля этномоды будут представлены различные образцы этнической одежды, в том числе лидера данного направления – Global Nomads. Культурная программа ВИК предусматривает и проведение кинофестиваля. Гостеприимство и радушие казахского народа продемонстрирует фестиваль национальной кухни. В его рамках будут проводиться мастер-классы, каждый посетитель сможет принять участие в приготовлении еды и напитков. Накануне Игр во всех областных центрах Казахстана и городах республиканского значения пройдет красочное театрализованное действие «Караван единства», в ходе которого в одном из местных сакральных источников в каждом регионе будет произведен забор воды для церемонии открытия ВИК. После прохождения по центральным улицам караваны отправятся в столицу Казахстана. В составе каравана будут творческие коллективы, которые примут участие в культурной программе Игр. Также посланцы из регионов привезут в Астану юрты, национальную утварь для организации этноаула «Вселенная кочевников». В день открытия Игр специальный караван в составе батыров с торсыками, наполненными сакральной водой из всех регионы страны, проследует яркой процессией к месту церемонии. Что касается научной составляющей, то мероприятия в данной сфере начнутся с международной научно-практической конференции под названием «Кочевники: история, знания, уроки», которая пройдет в Национальном музее. Ее цель – объединение зарубежных и отечественных ученых (которые выступят с интересными докладами) на площадке для обмена опытом. Первая секция – «История и культура». Основные темы этого раздела – «Кочевые традиции и духовные богатства тюркского мира: история и необходимость» и «Роль кочевой культуры и национальных спортивных традиций в развитии международного сотрудничества». Вторая секция – «Спортивная наука». Основная тема: «Современное состояние развития национальных видов спорта в Республике Казахстан и странах – участницах Всемирных игр кочевников: история становления национальных видов спорта и вопросы идеологии; анализ современного состояния развития национальных видов спорта. Поле». Третья секция – «Питание кочевников Центральной Азии». Ну а теперь вернемся к спортивной программе Игр, которая будет состоять из множества соревнований. Кстати, организаторы уже разработали красочные пиктограммы для кажого вида спорта. В столичном Ледовом дворце «Алау» пройдут состязания по асық ату; арқан тартыс; по национальной игре кыргызов – ордо; по турецкой национальной борьбе на поясах – ашыртмалы аба гүреші; по узбекской национальной борьбе – күрәш и по национальному состязанию некоторых уральских, алтайских и сибирских народов Российской Федерации – таяқ тарту (мас-рестлинг). Очень большая программа составлена для состязаний на ипподроме «Казанат». Здесь пройдут классические гладкие скачки на 1 600, 2 400 и 3 200 метров. Кроме того, состоится забег иноходцев на 9 километров – жорға, а также скачки на длинные дистанции – кұнан бәйге (11 км), топ бәйге (18 км) и аламан бәйге (25 км). Конечно же, пройдут и конные состязания на лошадях – көкпар и көк бөрі. Пройдут многочисленные состязания и в этноауле. Это аударыспақ – борьба верхом на лошадях; теңге ілу –индивидуальное состязание джигитов на горячих конях; жамбы ату – стрельба из традиционного лука верхом на лошади; бүркіт – охота с беркутом; каршыға – охота с ястребом; ителгі – охота с соколом, а также алыптар сайысы Powerful nomad – состязание силачей. Традиционно некоторые виды борьбы примет Дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова. Здесь пройдут состязания по национальной борьбе казахов – казақ күресі, татарской национальной борьбе на поясах – көрәш и кыргызской национальной борьбе на поясах – алыш. В гостинично-спортивном комплексе «Думан» пройдут состязания по интелектуальным играм – тоғызқұмалаку (Казахстан), мангала (Туреция) и овари (страны Западной Африки). Еще один вид соревнования – дәстүрлі садақ ату (стрельба из традиционного лука) – пройдет в конно-спортивном оздоровительном комплексе «Арғымақ». В эти дни в Алматы проходит выездной учебно-тренировочный сбор национальной сборной по традиционной стрельбе из лука (садақ ату). В нем принимают участие 12 спортсменов: 10 атлетов, которые уже прошли отбор, и еще двое из резерва. Из них шестеро мужчин и четыре девушки. – Тренировки проходят очень интенсивно – с изучением новых методов, ведь до 5-х Всемирных игр кочевников осталось совсем немного. Наши спортсмены показывают хорошие результаты на международном уровне. На сегодня в данном виде спорта зарегистрированы 35 стран, а это около 300 спортсменов, – отмечает старший тренер национальной сборной Казахстана по традиционной стрельбе из лука Диас Ахметов. – Я занимаюсь традиционной стрельбой из лука уже более пяти лет. Этот спорт уникален тем, что требует сосредоточенности, терпения и выносливости. В данный момент мы проходим подготовку и, думаю, мы покажем себя на высшем уровне, – говорит член национальной сборной по традиционной стрельбе из лука Ербол Тапенов. Также в Алматинской области проходит учебно-тренировочный сбор национальной сборной по жамбы ату (стрельба из лука верхом на лошади). – Мы готовимся к 5-м Всемирным играм кочевников с начала года. Это уже третий этап учебно-тренировочных сборов, впереди – еще один. В тренировочном сборе принимают участие два состава самых сильных наших спортсменов. Сейчас мы готовы на 70–80%, есть еще над чем работать. Занимаемся также спортивной подготовкой лошадей. Сильными соперниками могу назвать представителей Монголии, арабских стран, Индонезии, Малайзии, Венгрии, – говорит главный тренер национальной сборной РК по жамбы ату Елдос Бадашев. Напомним, что республиканские федерации садақ ату и жамбы ату входят в состав Ассоциации национальных видов спорта РК. Кроме того, в ее состав входят федерации бәйге, көкпар, аударыспақ, асық ату, теңге ілу, құсбегілік, Joryq и другие. Возглавляет структуру известный предприниматель, меценат, председатель попечительского совета Общественного фонда Altyn Qyran Foundation Исламбек Салжанов. В это же время в Шымкенте проходит международный тренинг-семинар для судей по кокпару. Официальная часть мероприятия прошла с участием первого вице-президента Всемирной ассоциации кокпара Эркина Абзалова и заместителя руководителя Дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Муратбека Кыпшакбаева. В международном тренинге принимают участие 35 судей из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Таджикистана, России, Турции, Венгрии, Грузии, Пакистана. #Спорт #национальные игры #РК #игры кочевников