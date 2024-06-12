В Минтуризма озвучили список спортсменов, завоевавших путевку на ОИ-2024

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Список неокончательный, так как некоторые отборочные турниры еще идут

Фото: Минтуризма

Сегодня в Астане в штабе по подготовке к Олимпийским играм прошла очередная рабочая встреча, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта.

Члены штаба доложили о ходе подготовки к главным стартам четырехлетия перед видными деятелями общественности, ветеранами спорта и спортивной журналистики. 

Среди гостей были президент Всемирной и казахстанской федерации тогызкумалак Алихан Байменов, глава республиканской федерации рукопашного боя Абай Тасбулатов, серебряный призер Олимпиады в Мюнхене 1972 года Виктор Абоимов, серебряный призер Рио-де-Жанейро Василий Левит, чемпион мира Мерей Акшалов, член штаба  - олимпийский чемпион Серик Сапиев, а также известные мастера пера Несип Жунусбай, Жусип Хисымов, Ондасын Елубай, Кыдырек Рысбек и другие.  Участники встречи обсудули ряд вопросов. Гости пожелали успехов нашей сборной перед главными стартами четырехлетия.

Отметим, что пока в копилке сборной Казахстана имеется 71 лицензия по  22 видам спорта. Отборочные турниры продлятся до конца июня. Представляем вашему вниманию полный список на 12 июня.

Бокс - 10 лицензий

Женщины:

Назым Кызайбай - 50 кг

Карина Ибрагимова - 57 кг

Валентина Хальзова - 75 кг

Мужчины:

Сакен Бибосынов - 51 кг

Сабырхан Махмуд - 57 кг

Мухаммедсабыр Базарбайулы - 63,5 кг

Асланбек Шымбергенов - 71 кг

Нурбек Оралбай - 80 кг

Айбек Оралбай - 92 кг

Камшыбек Кункабаев - +92 кг

Дзюдо - 8 лицензий

Женщины:

Абиба Абужакынова - 48 кг

Эсмигуль Куюлова - 63 кг, командные соревнования

Камила Берликаш - +78 кг

Мужчины:

Елдос Сметов - 60 кг

Гусман Кыргызбаев - 66 кг

Данияр Шамшаев - 73 кг

Абылайхан Жубаназар - 81 кг

Шархан Нурлыхан - 100 кг

Пулевая стрельба - 6 лицензий

Ислам Сатпаев - мужчины, пневматическая винтовка, 10 м

Арина Алтухова - женщины, винтовка из трех положений, 50 м

Никита Чирюкин - мужчины, скорострельный пистолет, 25 м

Александра Ле - женщины, пневматическая винтовка, 50 м

Константин Малиновский - мужчины, винтовка из трех положений, 50 м

Ирина Юнусметова - женщины, пневматический пистолет

Гребля на байдарках и каноэ - 6 лицензий

Мужчины, каноэ, 500 м (1 двойка, 1 одиночка) - Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров

Женщины, каноэ, 500 м (1 двойка, 1 одиночка) - Мария Бровкова и Руфина Искакова

Мужчины, байдарка, 500 м (1 двойка, 1 одиночка) - Бекарыс Раматулла и Сергей Токарницкий

Фехтование - 5 лицензий

Мужчины, шпага, команда - Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай и Эльмир Алимжанов

Мужчины, шпага, индивидуальная

Мужчины, шпага, индивидуальная

Мужчины, шпага, индивидуальная

Женщины, сабля, индивидуальная - Айгерим Сарыбай

Греко-римская борьба - 4 лицензии

Айдос Султангали - 60 кг

Демеу Жадраев - 77 кг

Нурсултан Турсынов - 87 кг

Алимхан Сыздыков - 130 кг

Стрельба из лука - 4 лицензии

Мужчины, командная - Ильфат Абдуллин, Даулеткелди Жанбырбай и Александр Еременко

Мужчины, индивидуальная

Мужчины, индивидуальная

Мужчины, индивидуальная

Вольная борьба - 3 лицензии

Азамат Даулетбеков - 86 кг

Алишер Ергали - 97 кг

Юсуп Батырмурзаев - 125 кг

Велоспорт, шоссейные гонки - 3 лицензии

Мужчины, групповая гонка

Мужчины, групповая гонка

Мужчины, индивидуальная гонка на время

Стендовая стрельба - 3 лицензии

Женщины, трап - Мария Дмитриенко

Мужчины, скит - Эдуард Ещенко

Женщины, скит - Асем Орынбай

Теннис - 3 лицензии

Елена Рыбакина - женщины, одиночный разряд

Юлия Путинцева - женщины, одиночный разряд

Александр Бублик - мужчины, одиночный разряд

Современное пятиборье - 2 лицензии

Женщины - Елена Потапенко

Мужчины - Георгий Борода-Дудочкин

Спортивная гимнастика - 2 лицензии

Мужчины, многоборье - Милад Карими

Мужчины, упражнения на коне - Нариман Курбанов

Таэквондо - 2 лицензии

Мужчины, 58 кг - Самирхон Абабакиров

Мужчины, 80 кг - Батырхан Толеугали

Легкая атлетика - 2 лицензии

Женщины, марафон - Жанна Мамажанова

Женщины, стипль-чез - Нора Джеруто

Велоспорт, велотрек - 2 лицензии

Мужчины, кейрин

Мужчины, спринт

Бадминтон - 1 лицензия

Мужчины - Дмитрий Панарин

Академическая гребля - 1 лицензия

Мужчины, одиночки - Владислав Яковлев

Батутная гимнастика - 1 лицензия

Мужчины, прыжки на батуте - Данил Мусабаев

Художественная гимнастика - 1 лицензия

Многоборье - Эльжана Таниева

Триатлон - 1 лицензия

Екатерина Шабалина - женский триатлон

Настольный теннис - 1 лицензия

Кирилл Герасименко - мужчины, одиночный разряд

#олимпиада #Спорт #Минтуризма

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