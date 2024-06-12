В Минтуризма озвучили список спортсменов, завоевавших путевку на ОИ-2024

Список неокончательный, так как некоторые отборочные турниры еще идут
Сегодня в Астане в штабе по подготовке к Олимпийским играм прошла очередная рабочая встреча, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта.
Члены штаба доложили о ходе подготовки к главным стартам четырехлетия перед видными деятелями общественности, ветеранами спорта и спортивной журналистики.
Среди гостей были президент Всемирной и казахстанской федерации тогызкумалак Алихан Байменов, глава республиканской федерации рукопашного боя Абай Тасбулатов, серебряный призер Олимпиады в Мюнхене 1972 года Виктор Абоимов, серебряный призер Рио-де-Жанейро Василий Левит, чемпион мира Мерей Акшалов, член штаба - олимпийский чемпион Серик Сапиев, а также известные мастера пера Несип Жунусбай, Жусип Хисымов, Ондасын Елубай, Кыдырек Рысбек и другие. Участники встречи обсудули ряд вопросов. Гости пожелали успехов нашей сборной перед главными стартами четырехлетия.
Отметим, что пока в копилке сборной Казахстана имеется 71 лицензия по 22 видам спорта. Отборочные турниры продлятся до конца июня. Представляем вашему вниманию полный список на 12 июня.
Бокс - 10 лицензий
Женщины:
Назым Кызайбай - 50 кг
Карина Ибрагимова - 57 кг
Валентина Хальзова - 75 кг
Мужчины:
Сакен Бибосынов - 51 кг
Сабырхан Махмуд - 57 кг
Мухаммедсабыр Базарбайулы - 63,5 кг
Асланбек Шымбергенов - 71 кг
Нурбек Оралбай - 80 кг
Айбек Оралбай - 92 кг
Камшыбек Кункабаев - +92 кг
Дзюдо - 8 лицензий
Женщины:
Абиба Абужакынова - 48 кг
Эсмигуль Куюлова - 63 кг, командные соревнования
Камила Берликаш - +78 кг
Мужчины:
Елдос Сметов - 60 кг
Гусман Кыргызбаев - 66 кг
Данияр Шамшаев - 73 кг
Абылайхан Жубаназар - 81 кг
Шархан Нурлыхан - 100 кг
Пулевая стрельба - 6 лицензий
Ислам Сатпаев - мужчины, пневматическая винтовка, 10 м
Арина Алтухова - женщины, винтовка из трех положений, 50 м
Никита Чирюкин - мужчины, скорострельный пистолет, 25 м
Александра Ле - женщины, пневматическая винтовка, 50 м
Константин Малиновский - мужчины, винтовка из трех положений, 50 м
Ирина Юнусметова - женщины, пневматический пистолет
Гребля на байдарках и каноэ - 6 лицензий
Мужчины, каноэ, 500 м (1 двойка, 1 одиночка) - Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров
Женщины, каноэ, 500 м (1 двойка, 1 одиночка) - Мария Бровкова и Руфина Искакова
Мужчины, байдарка, 500 м (1 двойка, 1 одиночка) - Бекарыс Раматулла и Сергей Токарницкий
Фехтование - 5 лицензий
Мужчины, шпага, команда - Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай и Эльмир Алимжанов
Мужчины, шпага, индивидуальная
Мужчины, шпага, индивидуальная
Мужчины, шпага, индивидуальная
Женщины, сабля, индивидуальная - Айгерим Сарыбай
Греко-римская борьба - 4 лицензии
Айдос Султангали - 60 кг
Демеу Жадраев - 77 кг
Нурсултан Турсынов - 87 кг
Алимхан Сыздыков - 130 кг
Стрельба из лука - 4 лицензии
Мужчины, командная - Ильфат Абдуллин, Даулеткелди Жанбырбай и Александр Еременко
Мужчины, индивидуальная
Мужчины, индивидуальная
Мужчины, индивидуальная
Вольная борьба - 3 лицензии
Азамат Даулетбеков - 86 кг
Алишер Ергали - 97 кг
Юсуп Батырмурзаев - 125 кг
Велоспорт, шоссейные гонки - 3 лицензии
Мужчины, групповая гонка
Мужчины, групповая гонка
Мужчины, индивидуальная гонка на время
Стендовая стрельба - 3 лицензии
Женщины, трап - Мария Дмитриенко
Мужчины, скит - Эдуард Ещенко
Женщины, скит - Асем Орынбай
Теннис - 3 лицензии
Елена Рыбакина - женщины, одиночный разряд
Юлия Путинцева - женщины, одиночный разряд
Александр Бублик - мужчины, одиночный разряд
Современное пятиборье - 2 лицензии
Женщины - Елена Потапенко
Мужчины - Георгий Борода-Дудочкин
Спортивная гимнастика - 2 лицензии
Мужчины, многоборье - Милад Карими
Мужчины, упражнения на коне - Нариман Курбанов
Таэквондо - 2 лицензии
Мужчины, 58 кг - Самирхон Абабакиров
Мужчины, 80 кг - Батырхан Толеугали
Легкая атлетика - 2 лицензии
Женщины, марафон - Жанна Мамажанова
Женщины, стипль-чез - Нора Джеруто
Велоспорт, велотрек - 2 лицензии
Мужчины, кейрин
Мужчины, спринт
Бадминтон - 1 лицензия
Мужчины - Дмитрий Панарин
Академическая гребля - 1 лицензия
Мужчины, одиночки - Владислав Яковлев
Батутная гимнастика - 1 лицензия
Мужчины, прыжки на батуте - Данил Мусабаев
Художественная гимнастика - 1 лицензия
Многоборье - Эльжана Таниева
Триатлон - 1 лицензия
Екатерина Шабалина - женский триатлон
Настольный теннис - 1 лицензия
Кирилл Герасименко - мужчины, одиночный разряд