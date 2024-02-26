До ЗАГСа – в поликлинику

При подготовке к свадебным церемониям мало кто задумывается о здоровье супругов, хотя это один из главных факторов счастливой крепкой семьи и в целом будущих поколений.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается около 48 млн пар, которые не могут иметь детей. В Казах­стане у каж­дой шестой семьи – проб­лемы с деторождением. Соглас­но данным Министерства здравоохранения РК, почти половина всех случаев материнской смертности обусловлена различными хроническими заболеваниями женщины, а свыше 50% случаев младенческой смертности – это недоношенные дети, родившиеся с массой тела менее 2 500 граммов.

Правы наши бабушки, которые говорят: «Береги здоровье смолоду!» Многие проблемы, в том числе бесплодие, час­то «зарождаются» именно в раннем возрасте. Так, сегодня подростки быстро взрослеют и рано начинают вести сексуальную жизнь. Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) провел социологическое исследование по изучению состояния репродуктивного здоровья подростков и молодых людей 15–19 лет, их сексуального поведения и доступа к услугам и информации.

– Согласно полученным данным, около трети молодежи данной возрастной группы имеют опыт половой жизни. Причем 20,9% из них имели первый половой контакт до 18 лет. Средний возраст начала половых отношений – 16,5 лет. Юноши вступают в половые отношения в более раннем возрасте, чем девушки. В ходе опроса 80,4% подростков указали, что у них было более одного сексуального партнера за последние 12 месяцев, и они пользовались презервативом при последнем половом контакте. Таким образом, 20% молодых людей обозначенной категории практикуют рискованное сексуальное поведение. Из сексуально активных девушек-подростков 16,7% отметили, что были когда-либо беременными. У большинства из них беременность закончилась родами. Искусственные аборты были у 22% респонденток, самопроизвольные выкидыши случились у 16%. Из сексуально активных молодых людей 15–19 лет 14,8% отметили наличие хотя бы одного из симптомов инфекций, передаваемых половым путем в течение последних 12 месяцев, причем большинство из них не обращались за медицинской помощью, – сообщила управляющий директор НЦОЗ Салтанат Назарова.

Исследование показало, что ситуация с осведомленностью молодежи в вопросах сексуального и репродуктивного здоровья крайне критична, и если не предпринимать соответствующих мер, то высока вероятность, что это приведет в будущем к рискам для здоровья, последствия которых проявятся в росте случаев инфекций, передающихся половым путем, включая ВИЧ, и увеличению количества бесплодия. Именно к таким неутешительным выводам пришли в Национальном цент­ре общест­венного здравоохранения. В этой связи, как считают специалисты, должна проводится профилактическая работа, направленная на информирование и образование молодых людей, формирование у них безопасного поведения и необходимых жизненных навыков.

– От того, насколько хорошо нынешнее поколение молодых людей пройдет подростковый период, будет зависеть не только их собственная жизнь, но и будущее всего мира, – считает Салтанат Назарова.

Кроме того, в республике существует проблема распространения инфекций, передаваемых половым путем, которые также влияют на состояние здоровья человека и будущего его потомства. По данным Минздрава, 74,7% всех новых случаев ВИЧ-инфекции в Казахстане обусловлено половым путем передачи. Распространенность сифилиса, гонореи и трихомониаза в 3–3,5 раза выше данных официальной статистики. При своевременном выявлении и лечении половых инфекций, хронических болезней можно избежать многих семейных трагедий.

Вызывает тревогу и рост врож­денных пороков развития. Только в 2021 году почти 4 тыс. детей родились с серьезными патологиями. В нозологичес­кой структуре первое место занимают врожденные пороки сердца, на втором – аномалии костно-мышечной системы, на третьем – врожденные пороки мочеполовой системы. Далее идут расщелины губы и неба, пороки органов пищеварения, нервной системы, хромосомные нарушения, аномалии развития глаза, уха, лица и шеи.

А ведь вследствие инвалидизации детей на систему здравоохранения ложится большая финансовая нагрузка. Поэтому эффективнее предупредить, чем лечить.

Чекап для новобрачных

Во многих зарубежных странах сегодня проводится чекап для молодоженов. Прежде чем заключить брак, жених и невеста должны пройти медицинское обследование, собрав кучу справок о состоянии здоровья. Конкретный список рекомендаций варьируется в зависимости от экономических, культурных, религиозных и медицинских условий каждого государства. Но основная цель – выявить у партнеров и будущих родителей хронические, наследственные, опасные инфекционные заболевания.

К примеру, молодожены в Египте должны пройти обязательный предбрачный скрининг, включающий тесты на генетику и инфекции, которые частично субсидируются государством. Тест на генетику включает такие распространенные наследственные заболевания, как талассемия и серповидно-клеточная анемия. Эти болезни крови распространены в Египте, Средиземноморском бассейне и на Ближнем Востоке из-за браков между двоюродными братьями и сестрами. Тесты также включают в себя анализы на диабет, инфекционные заболевания, такие как вирусный гепатит и ВИЧ, измерение давления. Пары получают информацию о контрацепции, как ухаживать за новорожденным, о преимуществах грудного вскармливания и механизмах предотвращения передачи заболеваний от матери к плоду. К слову, независимо от результатов тестов, гражданам, имеющим заболевания, не запрещают вступать в брак.

В Турции, чтобы зарегистрировать брак, тоже нужно пройти обязательное медобследование, в которое входят анализы на ВИЧ, гепатиты, сифилис, определение группы крови, некоторые генетические заболевания, а также флюоро­графия. В общем все то, что может повлиять на качество и продолжительность жизни, а также быть потенциально опас­ным для будущих детей или самого супруга. Помимо традиционных анализов определяется совместимость будущих мужа и жены по резус-фактору, проводится генетический скрининг на выявление спинальной мышечной атрофии. После прохождения чекапа государственный семейный врач приглашает на прием молодоженов и знакомит пару с результатами, предупреждая о последствиях тех или иных диагнозов. Настороженно врачи относятся к наличию кардио­нарушений у будущего отца семейства, которые впоследствии могут вызвать пороки серд­ца у детей. При обнаружении некоторых хронических половых инфекций и туберкулеза разрешение на брак не дается, и свадьба может отложиться до полного излечения.

В России во многих регионах молодожены в отделениях ЗАГСа при регистрации брака получают медицинский сертификат, который дает им право в государственном центре планирования семьи и репродукции в течение полугода после свадьбы бесплатно пройти медицинское обследование и при необходимости получить соответствующее лечение. Все эти меры предусмотрены в рамках госпрограммы. Обследование включает в себя консультацию генетика для определения прогноза потомства, акушера-гинеколога для женщин и уролога-андролога для мужчин, а также ряд анализов.

В Узбекистане будущие суп­руги перед заключением брака должны пройти медобследование, которое включает в себя анализы на ВИЧ⁄СПИД, туберкулез, венерические, нар­кологические и психические заболевания (шизофрения, олигофрения, эпилепсия)... Все анализы проводятся бесплатно по месту жительства в районной поликлинике или платно в частных клиниках. Направления на медицинское обследование регистрируются в ЗАГСах в книге регист­рации заявлений. Справка о прохож­дении диспансеризации и проведенных обследованиях действительна три месяца с момента выдачи.

Кроме того, с 1 июля 2023 года в Узбекистане для новобрачных ввели еще одно обследование. Лица, вступающие в брак, за счет собственных средств должны пройти в Республиканском центре репродуктивного здоровья населения и в его региональных центрах молекулярно-генетическое тестирование (анализ крови) на ген наследственности спинальной мышечной атрофии (СМА). Дело в том, что в Узбекистане распространены родственные браки, и данный тест должен будет уменьшить процент детей, рожденных с генетическими отклонениями.

По обоюдному согласию парт­неров тестирование проходит только один из них. Если у него будет обнаружен рецессивный ген СМА, то его партнер в обязательном порядке будет сдавать анализы. Все данные о лицах, проходящих молекулярно-генетическое тестирование, вносятся в Единый национальный регистр.

В Казахстане тоже предлагается ввести чекап для брачующихся. Министерство здравоохранения разработало Концепцию развития службы охраны здоровья матери и ребенка в РК на 2024–2030 годы «Каждая женщина – каждый ребенок», в рамках которой предполагается проработать вопрос внедрения Паспорта здоровья семейных пар. В частности, планируется проводить добровольные профилактичес­кие осмотры девушек и юношей до вступления в брак для выявления генетических, соматических и инфекционных заболеваний, передающихся половым путем, и их лечение до планирования беременности.

Благодаря этой мере Минздрав надеется выявить заболевания, которые в будущем могут влиять на развитие материнской смертности, сохранение и укрепление репродуктивного и соматического здоровья молодых. Пока данная инициатива обсуждается. Но в ведомстве уверены, что добрачные медицинские чекапы помогут предотвратить ухудшение здоровья будущих супругов и врожденные аномалии.

Осознанный подход – залог успеха

Среди медиков существует такое понятие, как «прегравидарная подготовка» (от лат. gravida – беременная). Это и есть подготовка к благополучной беременности.

– В большинстве случаев забеременеть не дают инфекции, гормональные нарушения и аборты. Важно знать, что планирование беременности – это дело не только женщин, но и мужчин. Они тоже могут быть носителями инфекций или генетических болезней. К тому же именно мужчины создают оптимальную психологическую и социальную атмосферу для удачной беременности, – говорит управляющий директор НЦОЗ Салтанат Назарова.

Ключевой этап прегравидарной подготовки – это комплексное обследование супружеской пары.

– Большинство пар думают, что планирование беременности – это попить витамины и бросить курить за один-два месяца до этого момента. Но это уместно только для молодых и полностью здоровых супругов. Подготовка начинается за 6–10 месяцев до «работы» над желанной беременностью. Это хлопотный процесс с определенным перечнем процедур. У 85% пар зачать ребенка получается на протяжении 6–24 месяцев. И это считается нормой. Если через пару лет результат не появился – стоит искать причину, – отмечает специалист.

В этой связи обследование молодоженов до вступления в брак – разумный подход к планированию семьи. Это поможет в дальнейшем предотвратить семейные конфликты и разводы и, самое главное, гарантировать здоровое потомство.