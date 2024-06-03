Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд

«Учитывая, что показатель почти всегда растет, нынешнее значение могло бы дотянуть до самой высокой отметки за всю историю наблюдений. Почему этого не произошло? В 2021 году населению разрешили изымать пенсионные накопления, в том числе на лечение. Поначалу это сильно не отразилось на рынке стоматологических услуг. Однако перед повышением порогов достаточности спрос резко вырос. Как итог - в I квартале 2022 года доходы стоматологов улетели в космос, составив 65,2 млрд тенге», - говорится в публикации.