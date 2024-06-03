Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд

Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В I квартале доходы от оказания стоматологических услуг составили 40 млрд тенге. Это на 31% больше, чем год назад, и максимум за два года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал DataHUB_KZ

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

«Учитывая, что показатель почти всегда растет, нынешнее значение могло бы дотянуть до самой высокой отметки за всю историю наблюдений. Почему этого не произошло? В 2021 году населению разрешили изымать пенсионные накопления, в том числе на лечение. Поначалу это сильно не отразилось на рынке стоматологических услуг. Однако перед повышением порогов достаточности спрос резко вырос. Как итог - в I квартале 2022 года доходы стоматологов  улетели в космос, составив 65,2 млрд тенге», - говорится в публикации.

Практически постоянный рост доходов стоматологов отчасти можно объяснить быстрым ростом цен на оказываемые услуги. Так, в 2023 году они подорожали на 11,4%, что на 1,6 процентных пункта выше общей инфляции.


 

#казахстан #доходы #Стоматолог

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