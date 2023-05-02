Дополнительные механизмы управления домами внедрят в Казахстане

Вопросы внедрения новых форм управления многоквартирными жилыми домами рассмотрены на заседании Совета по экономической политике под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: Kazpravda.kz

Отметим, соответствующее поручение озвучил глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны 19 апреля текущего года.

В ходе обсуждения членами совета рассмотрены и поддержаны предложения по разработке нового пакета законодательных поправок, которыми будут предусмотрены дополнительные механизмы управления МЖД в целях обеспечения жильцов качественными и прозрачными услугами.

На заседании также обсуждены вопросы финансирования проектов комплексной застройки для очередников местных исполнительных органов.