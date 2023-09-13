Довести экспорт IT-услуг до $1 млрд к 2026 году планирует Казахстан

Вопросы реализации новых задач в рамках развития IТ-отрасли рассмотрены на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин отметил, что в настоящее время государственная политика направлена на интенсивное развитие в РК инновационной экосистемы. Это включает в себя меры по улучшению качества человеческого капитала, созданию IT-инфраструктуры и венчурных фондов, привлечению зарубежных технологических компаний и формированию благоприятных условий для местных стартапов.

В последние годы в результате проактивной политики государства наблюдается резкий рост интереса к сфере ІТ. В частности, увеличивается количество студентов на соответствующих факультетах в вузах. Современные IT-школы дополняют кадровую базу, необходимую для создания инновационной экономики. В рамках программы TechOrda казахстанцы могут обучаться в передовых частных IT-школах по ваучерной системе. В дальнейшем для повышения качества образования будут проработаны вопросы выделения ваучеров на подготовку преподавателей и внедрения стандартов качества на ІТ-факультетах.

Министр отметил, что для увеличения экспорта казахстанских ІТ-услуг в ближайшее время будут открыты представительства Silkroad hub в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Также для привлечения квалифицированных специалистов будет реализован проект Digital Nomad Visa.

Параллельно с этим продолжится работа по открытию новых технологических хабов в регионах республики. На сегодня открыто уже 9 площадок, до конца года планируется запустить еще 4 хаба.

Было отмечено, что сегодня на рынке Казахстана работают 24 венчурных фонда, которые уже инвестировали в стартапы $145 млн. Однако, несмотря на рост числа венчурных соглашений, имеет место нехватка средств. В этой связи министерство совместно с представителями рынка разработает законодательные инициативы, которые снимут ограничения в венчурной индустрии.

Наряду с этим продолжится развитие сферы искусственного интеллекта, будут вводиться в эксплуатацию Прикаспийская оптическая инфраструктура и центры обработки данных, соответствующие международным стандартам. Планируется также создание специальной экономической зоны для IT-инвесторов.

В ходе заседания аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев проинформировал о работе региональных IT-хабов. Кроме того, выступили руководитель частного технопарка Most Hub Мират Ахметсадыков и сооснователь и технический директор стартапа Kwaaka Максат Кадыров.

Премьер-министр подчеркнул, что на сегодняшний день IT-отрасль является одной из самых быстрорастущих в мировой экономике. Так, по мнению экспертов, в текущем году объем глобального IT-рынка достигнет $4,5 трлн.

«В своем послании глава государства поставил задачу довести к 2026 году экспорт IT-услуг до $1 млрд. Это вполне реальная цель», – сказал Алихан Смаилов.

Он отметил, что за последние годы Казахстан сделал заметный рывок в развитии IT-сектора. Привлекаются крупные мировые компании и инвесторы. Создаются благоприятные условия для местных стартапов.

«Только за 3 года экспорт IT-услуг увеличился в 5 раз. По итогам текущего года он может достичь $500 млн. Основными драйверами в достижении данной задачи должны стать IT-хабы и венчурные фонды», – сказал премьер-министр.

Глава правительства также обозначил необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов в данной отрасли. В этой связи требуется и дальше развивать образовательные программы, привлекать для этого крупный бизнес.

«Мировые тренды быстро меняются. На сегодняшний день активно развиваются нейросети с искусственным интеллектом. Уже сегодня многие из них не только генерируют тексты и создают изображения, но и пишут программы в несколько раз быстрее людей. Согласно исследованию McKinsey, уже к 2030 году большинство рутинных операций возьмет на себя искусственный интеллект. В этой связи необходимо грамотно выстроить образование и IT-инфраструктуру», – указал Алихан Смаилов.

По его словам, Казахстан должен стремиться стать полноправным членом мирового IT-рынка. Для этого надо, чтобы в каждом регионе были свой IT-хаб и современные IT-школы.

«Есть успешные примеры. В Алматы и Карагандинской области функционируют региональные IT-хабы и школы. Надо масштабировать их опыт на другие регионы», – подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что также есть вопросы по развитию стартап-проектов. В целом на начальном этапе для них имеется вся линейка мер поддержки, но с расширением бизнеса возникают проблемы с отсутствием капитала и, как следствие, развитием проекта.

«Из-за этого многие из них так и остаются на уровне проектов. Это сдерживает развитие IT-индустрии. Теряется экспортный потенциал отрасли. Здесь необходимо подключать крупный бизнес, банки, венчурные фонды и другие инструменты. Мы должны использовать все имеющиеся возможности и ресурсы», – сказал Алихан Смаилов.

Как отметил глава правительства, следует создать IT-школы для подготовки и переподготовки программистов, дизайнеров, инженеров и других специалистов этой сферы, сделать программу обучения IT-специалистов более гибкой, чтобы она могла следовать за мировыми трендами, а также наладить программы обмена студентами и опытом, стажировок с ведущими университетами.

В заключение премьер-министр поручил разработать поправки в законодательство для обеспечения развития венчурного финансирования с учетом мирового опыта и предусмотреть подходы по финансированию стартап-проектов за счет средств недропользователей, выделяемых на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.