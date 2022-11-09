Драка девушек у ночного клуба в Аксае попала на видео

В городе Аксае подрались две посетительницы ночного клуба. Обе девушки, по данным полиции, были в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП ЗКО.

Как рассказали в полиции, сначала нетрезвые посетительницы начали словесную перепалку, после чего одна из них развязала кулачный бой.

«20-летняя девушка из хулиганских побуждений нанесла телесные повреждения 34-летней гражданке, по заключению врачей, пострадавшая получила ссадину тыльной поверхности левой руки, после осмотра была отпущена врачом домой. Обе дамы находились в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в Департаменте полиции ЗКО.

Девушек задержали. Сейчас стражи порядка ведут досудебное расследование по статье «Хулиганство».