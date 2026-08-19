В Каражар и Караоткель пришел природный газ

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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Более 24 тыс. жителей получили доступ к голубому топливу с окончанием строительства 240 км газораспределительных сетей. Село Каражар стало седьмым, а село Караоткель – восьмым полностью газифицированными населенными пунктами Целиноградского района. Работы на объектах завершены досрочно, первоначально подачу газа планировали обеспечить только в 2028 году.

фото пресс-службы облакимата

Со значимым и долгожданным событием жителей Каражара поздравил аким области Марат Ахметжанов, отметив, что газификация сел – вопрос не только коммунальной инфраструктуры:

– Это прежде всего улучшение экологической ситуации и повышение качества жизни населения. Для социально уязвимых категорий граждан предусмотрена скидка до 20 процентов на потребление газа, а также единовременная помощь до 70 МРП на подключение домовладения к голубому топливу.

В селе Каражар построено около 53 км газовых сетей, возможность подключения получили 1,7 тыс. абонентов. Одной из первых в селе газ в дом провела семья Ермухановых. Хозяйка дома Жанат искренне рада:

– Как хорошо, что не нужно больше постоянно следить за печкой, беспокоиться о запасах дров и угля. В доме без печки стало чище и комфортнее. Мы очень благодарны всем, кто принимал участие в реализации этого проекта.

В селе Караоткель два первых пусковых комплекса были сданы в декабре, еще три завершены в текущем году. В общем построено около 185 км газовых сетей. В селе насчитывается более 4 тыс. дворов, порядка 1,5 тыс. абонентов уже подключены к системе газоснабжения.

Работа по обеспечению жителей района природным газом продолжается. В этом году соответствующий проект реализуется и в селе Кызылсуат, где доступ к газу получат около 3 тыс. жителей.

Разрабатывается проектно-сметная документация по газификации сел Акмол, Кабанбай-батыр, Утемис, Кызылжар, Нур­есиль и Кажымукан. Реализация этих проектов запланирована на 2027 год. По Акмолинской области природный газ стал доступен около 220 тыс. абонентов, или 28% населения региона.

#газ #газификация #Каражар #Караоткель

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