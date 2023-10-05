Касым-Жомарт Токаев обратился к родителям школьников

Президент
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Искакова Айдана
корреспондент

Президент призвал казахстанцев не поощрять своих детей к проявлению насилия, нарушению порядка, и тем более не защищать их перед учителями

Фото: пресс-служба президента РК

Во время выступления на Республиканском съезде педагогов в Астане Касым-Жомарт Токаев отметил, что в первую очередь родители должны уделять достаточное внимание тому, чтобы ребенок не подвергался психологическому давлению, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

«В последнее время я часто получаю письма-обращения родителей детей, пострадавших от насилия. Откровенно говоря, читать такие письма нелегко, душа болит за детей, ставших жертвами криминальной психологии подростков и равнодушия некоторых педагогов. Я поручил администрации президента взять на особый контроль все такие случаи, чтобы по закону наказывать преступников – другого слова для этих людей найти не могу. Министерство внутренних дел, генеральная прокуратура должны, наконец, исполнить возложенные на них обязанности в части, касающейся безопасности детей», – сказал глава государства.

Президент заявил, что омбудсмен по правам детей должна фиксировать все подобные случаи и докладывать ему, и отметил, что по всем случаям будут приниматься самые жесткие меры.

«По-другому разгул насильников в школах не остановить, нужно искоренить такое постыдное явление, как распространение криминальной психологии в школах. Поэтому на данное совещание я пригласил первого заместителя министра внутренних дел и первого заместителя генерального прокурора. Будем требовать исполнения. Я поручил ужесточить наказание совершивших насилие над несовершеннолетними. Эта инициатива скоро будет реализована. В первую очередь, родители должны уделять достаточное внимание тому, чтобы ребенок не подвергался психологическому давлению. Если же произошел инцидент, то служба медиации в школе должна предупредить учителя и родителей, а также совместно с профессиональными медиаторами оказать ребенку максимальную помощь», – продолжил президент.

Во время выступления Касым-Жомарт Токаев обратился и к родителям школьников.

«Мое обращение ко всем родителям: не поощряйте своих детей к проявлению насилия, нарушению общепринятого порядка, и тем более не защищайте их перед учителями. Попустительство в отношении подобных поступков из-за любви к своим детям может обернуться большой трагедией для них в будущем. Лучше сейчас принять профилактические меры к нарушителям школьной дисциплины, чтобы в дальнейшем они не вошли в противоречие с законом», – добавил глава государства.

#Токаев #обращение #школа #проблема #насилие #родители #ученики

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