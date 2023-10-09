Двое малолетних братьев утонули в Павлодарской области

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Полиция ведет расследование по фактам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, и недобросовестного отношения к обязанностям

Фото: Kazpravda.kz

Двое детей утонули в Павлодарской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Трагический случай произошел в селе Галицкое 5 октября. Вернувшись в 21:00 с работы домой, женщина не смогла найти двух сыновей 7 и 8 лет и обратилась к участковому.

Участковый инспектор начал поиски детей вместе с другими сельчанами. 

"В 23:00 в 500 метрах от села в исскуственном водоеме для полива сельскохозяйственных угодий без внешних признаков насильственной смерти были обнаружены тела детей. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – отметили в ДП.

Полиция установила, что гидротехническое сооружение для орошительной системы не имеет ограждений, заборов, освещения, достаточного количества запрещающих знаков и создает угрозу для жизни людей, поэтому расследование проводится по уголовным статьям 277 (часть 3) и 254 – нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, и недобросовестного отношения к обязанностям. 

 

#дети #гибель #расследование #Павлодарская область

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