Двое гвардейцев стали чемпионами Казахстана по дзюдо

В Актобе прошел Чемпионат Республики Казахстан по дзюдо. Военнослужащие Национальной гвардии МВД РК в очередной раз доказали свое превосходство, завоевав 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали в личных зачетах

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Так, в весовой категории до 66 кг золотую медаль завоевал начальник подразделения батальона оперативного назначения воинской части 5573 рядовой Ержан Еренкайыпов. Также в этой категории бронзовые награды достались солдату-стрелку воинской части 6655, город Актобе - рядовому Мирасу Жонысову и ефрейтору Бауыржану Нарбаеву - старшему солдату (старшему стрелку) воинской части 6656.

В категории до 81 кг чемпионом стал старший солдат РХБЗ взвода столичной воинской части 5573 рядовой Мәди Амангелді. Серебро в этой весовой категории завоевал солдат-стрелок батальона оперативного назначения воинской части 5547, город Кызылорда рядовой Айғали Қалдыбек.

В весовой категории до 60 кг серебряную медаль завоевал рядовой Мағжан Шамшадин - специалист (старший инструктор) Центра подготовки спортивной команды.

А в весовой категории до 90 кг второе место занял старший гранатометчик алматинской воинской части 5571 рядовой Мейірлан Максим.

- Награды, которые завоевали наши спортсмены – отражение их высокого уровня подготовки, дисциплины и целеустремленности. Каждый из них – пример для всех других военнослужащих. Мы гордимся их достижениями и благодарим за достойное представление войск правопорядка на чемпионате, - отметил начальник отдела физической подготовки и спорта Главного командования Национальной гвардии полковник Сатжан Абишев.

- Для меня эта победа – результат долгой и упорной работы. Я благодарен заместителю Министра внутренних дел – Главнокомандующему Национальной гвардией генерал-майору Ансагану Балтабекову и Главному командованию за поддержку, которая помогает двигаться вперед и достигать все новых и новых высот, - поделился своими эмоциями золотой призер рядовой Ержан Еренкайыпов.

Эти достижения подтверждают высокий уровень спортивной подготовки военнослужащих Национальной гвардии МВД РК, которые достойно представляют свои воинские подразделения на республиканских соревнованиях.