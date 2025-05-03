Двое мужчин едва не отравились в канализационном септике в Костанайской области
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На помощь попавшим в беду пришли сотрудники МЧС, передает Kazpravda.kz
В поселке Карабалык Костанайской области при обслуживании канализационных коммуникаций двое мужчин, спустившись в септик, почувствовали себя плохо, предположительно из-за воздействия токсичных испарений.
На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Ситуация требовала срочных и скоординированных действий. Используя лестницу, спасатели извлекли работников из септика.
Мужчины были переданы сотрудникам медицинской службы.