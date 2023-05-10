Двухлетний ребёнок погиб в Актюбинский области, упав в туалет

Мальчика санитарной авиацией доставили в Центр охраны материнства и детства, но он скончался.

Фото: Kazpravda.kz

В Департаменте полиции Актюбинской области сообщили о гибели ребенка в районном центре Шалкар, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

По информации ДП, двухлетнего мальчика в уличный туалет повёл старший ребёнок шести лет. В это время разыгрался ветер, дверь захлопнулась, и малыш угодил в яму.

Ребёнка сразу же вытащили взрослые и вызвали врачей. Мальчика санитарной авиацией доставили в Центр охраны материнства и детства, но малыш скончался. В больнице сообщили, что ребёнок поступил в тяжёлом состоянии, у него была аспирационная пневмония и отёк головного мозга.

Как выяснилось, родителей малыша дома не было. Мать лежала в больнице с другим ребенком, отец был на работе. Мальчика оставили под присмотром взрослых родственников.

"В отношении родителей начато уголовное дело по статье 141 "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей", — сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, отметили в полиции.