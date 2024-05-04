Дзюдоист Магжан Шамшадин взял «серебро» на турнире серии Grand Slam

Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин уступил в финале турнира серии Grand Slam в Душанбе (Таджикистан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: НОК

В главной схватке весовой категории до 60 килограммов Магжан встретился с Мухаммедсолехом Куватовым (Таджикистан).

Сильнее в финале оказался соперник казахстанца - Магжан завершил выступление на втором месте.

Напомним, что в полуфинале весовой категории до 60 килограммов он оказался сильнее Изнаура Сааева (Россия). Схватка получилась тяжелой и напряженной. Шамшадин выиграл в дополнительное время (golden score).