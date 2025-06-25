Международная федерация дзюдо обновила топ-лист после проведения чемпионата мира, который состоялся в Будапеште (Венгрия)

Фото: пресс-служба НОК РК

Лидер женской сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакинова поднялась в мировом рейтинге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Абиба Абужакинова, выступающая в весовой категории до 48 килограммов, поднялась на две позиции и теперь занимает второе место.

В активе казахстанки 5 662 очка. Лидирует итальянка Ассунта Скутто - 5 958. Третью позицию удерживает француженка Ширин Букли - 5 170.

Отметим, что Абиба Абужакинова на недавнем ЧМ дошла до финала, где уступила итальянке Ассунте Скутто.