Единый контакт-центр по вопросам утильсбора запустили в Казахстане

По информации Минэкологии, с 28 августа 2024 года консультации по вопросам деятельности АО «Жасыл Даму» будут предоставляться через единый контакт-центр 1414.

«Теперь для получения информации и консультации по оплате утилизационных платежей, сбора, транспортировки и переработки отходов, а также по иным вопросам, можно обращаться по указанному номеру. Специалисты контакт-центра готовы ответить на вопросы и помочь в решении возникающих проблем. Это позволит упростить процесс получения консультаций и обеспечить более оперативное решение поступающих запросов. Новый подход обеспечит более высокое качество обслуживания и удобство для граждан», – проинформировали в министерстве.