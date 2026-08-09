Формируя культуру водосбережения
Лилия Мухитова, Астана
В рамках работы по повышению экологической культуры населения Министерством водных ресурсов и ирригации РК ведется формирование учебно-методического ресурса «Су сандығы», предназначенного для использования в образовательном процессе и внеклассной работе с детьми и молодежью. Ресурс включает тематические образовательные материалы, практические задания и упражнения, информационные и методические разработки, экологические сказки, а также цифровые инструменты, в том числе платформу «Водный след».