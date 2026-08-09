Формируя культуру водосбережения

Материалы разработаны с учетом возрастных особеннос­тей учащихся и могут применяться педагогами при проведении уроков, экологических часов, классных и внеклассных мероприятий. Работа по наполнению «Су сандығы» проводится­ при учас­тии специалис­тов в сфере водных ресурсов, образования и экологического просвещения. В настоящее время сформирована значительная часть материалов, завершается их подготовка к распространению в образовательных организациях.

«Су сандығы» объединил накоп­ленные в рамках проектов минис­терства материалы и практики по экологическому просвещению и культуре водосбережения. Теперь эти знания и инструменты собраны на одном ресурсе, который поз­волит педагогам использовать их в работе с детьми и молодежью, отметил председатель правления НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Кайратгали Хайрулла. После завершения работ ресурс «Су сандығы» будет передан в образовательные организации страны для использования в учебном процессе и внеклассной деятельности, сообщается на сайте ведомства.