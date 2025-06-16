Экс-директор КИСИ получил новую должность

Кадровые назначения
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Акорда опубликовала информацию о новом назначении, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: СЦК

Распоряжением Главы государства посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Тукумов Еркин Валитханович назначен Специальным представителем Президента Республики Казахстан по Афганистану.

В январе 2022 года возглавил Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

  • В 2019–2022 гг. – советник-посланник Посольства Казахстана в России.
  • В 2018–2019 гг. – генеральный консул Республики Казахстан в Казани.
  • В 2016–2018 гг. – заведующий Аналитическим отделом Совета безопасности Республики Казахстан.
  • В 2010–2014 гг. – заведующий Аналитическим отделом Совета безопасности Республики Казахстан.
  • В 2008–2010 гг. – директор Департамента Центральной Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
  • В 2008 г. – заместитель директора Департамента Центральной Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
  • В 2007–2008 гг. – заведующий сектором стратегического анализа Информационно-аналитического центра, заведующий сектором Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК.
  • В 2000–2005 гг. – заведующий Отделом внешнеполитических исследований КИСИ при Президенте РК.
  • В 1997–2000 гг. – старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК.
#назначение #Акорда #КИСИ

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