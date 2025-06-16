Акорда опубликовала информацию о новом назначении, сообщает Kazpravda.kz

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Распоряжением Главы государства посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Тукумов Еркин Валитханович назначен Специальным представителем Президента Республики Казахстан по Афганистану.

В январе 2022 года возглавил Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.