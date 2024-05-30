Экс-министр Багдат Мусин улетел в США

Общество
102
Дана Аменова
Корреспондент

В соцсетях бывший чиновник поделился своими планами и опубликовал семейное фото из Сан-Франциско, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: facebook.com/Bagdat Mussin

На своей странице в Facebook Багдат Мусин написал, что его впечатлил технологический прогресс за рубежом.

«Уже несколько дней нахожусь в США. Есть определенные цели. Конечно же как и обещал, пытаюсь совмещать профессиональные вопросы с семейными. В это раз решили полететь маленьким составом, любимая Дина, младшая доча Бирганым и я», –  проинформировал он.

Он сообщил подписчикам, что собирается посетить несколько важных мероприятий.

«Во-первых, как любому профессионалу конечно мне интересно быть на острие технологического развития. Поэтому буду посещать несколько мероприятий, проходящих в эти дни в Bay Area. Также поддержим дочку в одном из волнительный событий в ее подростковой жизни. Дело в том, что команда по робототехнике ее школы, куда входит наша младшая доча будет принимать участие в соревнованиях по робототехнике. Традиционно встречусь с Digital Nomads (с Айтишниками выходцами из нашего региона которые находятся в Bay area) для обсуждения различных социальных инициатив. Встреча будет проходить в стенах созданного нами Silkroad innovation hub», – пояснил Багдат Мусин.

Также он добавил, что  является главой Федерации по спортивному программированию Казахстана и собирается решить несколько организационных вопросов по поводу проведения в сентябре этого года финала чемпионата мира по спортивному программированию в Астане. Для этого он планирует встретится с главой ICPC Биллом Поучером и его командой.

Кроме того, его особенно заинтересовала современная система образования в США. 
 

«Посещу несколько учебных заведений для помощи старшей дочери Ару в окончательном выборе университета для начала нового этапа в ее жизни. Планирую также провести несколько встреч с профессорами различных университетов для обсуждения формирования фреймворка по цифровизации других стран. Ведь опыт Казахстана надо распространять дальше. Думаю университеты США будут заинтересованы. Также будут встречи с различными фондами и компаниями. Сейчас уже понимаю, что целей много для одной поездки. Но буду стараться все успеть», – заключил он.

#США #Багдат Мусин #экс-министр

Популярное

Все
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Производственный парк строится в Туркестане
Чтобы обрести успешное будущее, необходимо помнить уроки прошлого
Мисс Казахстана стала амбассадором театра
Семь километров ради будущего Арала
Какой должна быть взаимосвязь искусственного интеллекта и права?
Дожди мешают земледельцам, но не отменяют посевную
Мемориал жертвам репрессий предлагают открыть в Атырауской области
Строительство АЭС гарантирует устранение дефицита электроэнергии
Нужно учиться хорошему, отвергая все плохое
Паводок увеличил... жилую площадь
Корейский опыт цифровизации применят в Казахстане
О рыбах и Транскаспийском транспортном маршруте
Инвесторов из ОАЭ пригласили к сотрудничеству
Ставки высоки: как изменятся правила игры для банковского сектора?
Около 5 млрд тенге выделено Жезказгану на строительство коммуникаций
Пенсионные накопления: управлять самому или доверить государству?
Имя погибшего полицейского будет носить кадетский класс
От олимпийского «серебра» до полного комплекта наград
Символ труда и честности
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Октай Букейхан – забытый первый казахский геолог-разведчик, коллега Каныша Сатпаева
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Астана и Париж «сверили часы»
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу
«Стартапы могут работать с гигантами»: ERG провела первый форум промышленного IT в Казахстане
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Казахстанцам не стоит опасаться последствий прорыва дамбы в Китае
Как минимум семь казахстанцев выступят в основной сетке Roland Garros
За аферу с ЕНТ осуждены двое жителей Уральска
Для пострадавших от половодья жителей СКО власти приобрели 31 квартиру
Возобновлено движение на автодороге «Екатеринбург – Алматы»
О подходах к проблемам, поднятым Президентом на третьем Национальном курултае, высказался известный криминолог Куат Рахимбердин
Президент Казахстана скорбит в связи с кончиной академика Шарманова
Qarmet купил завод по утилизации автохлама
Умер легендарный академик Торегельды Шарманов
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Детей растить и Родину защищать
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане

Читайте также

Этнический тест обяжут сдавать кандидатов на статус кандасо…
Утвержден образец удостоверения беженца и требования к его …
В Алматы завтра протестируют систему оповещения о ЧС
О рыбах и Транскаспийском транспортном маршруте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]