Экс-министр Багдат Мусин улетел в США

Фото: facebook.com/Bagdat Mussin

На своей странице в Facebook Багдат Мусин написал, что его впечатлил технологический прогресс за рубежом.

«Уже несколько дней нахожусь в США. Есть определенные цели. Конечно же как и обещал, пытаюсь совмещать профессиональные вопросы с семейными. В это раз решили полететь маленьким составом, любимая Дина, младшая доча Бирганым и я», – проинформировал он.

Он сообщил подписчикам, что собирается посетить несколько важных мероприятий.

«Во-первых, как любому профессионалу конечно мне интересно быть на острие технологического развития. Поэтому буду посещать несколько мероприятий, проходящих в эти дни в Bay Area. Также поддержим дочку в одном из волнительный событий в ее подростковой жизни. Дело в том, что команда по робототехнике ее школы, куда входит наша младшая доча будет принимать участие в соревнованиях по робототехнике. Традиционно встречусь с Digital Nomads (с Айтишниками выходцами из нашего региона которые находятся в Bay area) для обсуждения различных социальных инициатив. Встреча будет проходить в стенах созданного нами Silkroad innovation hub», – пояснил Багдат Мусин.

Также он добавил, что является главой Федерации по спортивному программированию Казахстана и собирается решить несколько организационных вопросов по поводу проведения в сентябре этого года финала чемпионата мира по спортивному программированию в Астане. Для этого он планирует встретится с главой ICPC Биллом Поучером и его командой.

Кроме того, его особенно заинтересовала современная система образования в США.

