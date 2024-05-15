Антикор опроверг информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Багдата Мусина
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Напомним, 30 апреля указом главы государства Багдат Мусин был освобожден от должности главы МЦРИАП
После освобождения от должности Багдата Мусина, в Казнете распространилась информация о том, что на него якобы заведено уголовное дело. Пресс-служба Антикора прокомментировала данную информацию, передает корреспондент Kazpravda.kz
«В настоящее время в производстве агентства по противодействию коррупции и его территориальных подразделений уголовных дел в отношении бывшего министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Мусина Б. Б. не имеется», – заявили в ведомстве.