Эксперт о паводке: Это естественное явление, происходящее во всем мире

Фото: Костанайские новости

По словам ветерана водного хозяйства Амирхана Кеншимова, глобальное потепление ведет к стихийным бедствиям по всему миру. По мере повышения средней температуры поверхности Земли испарение океанов усиливается, а направление циклонов меняется.

«Паводки в нашей стране напрямую связаны с изменением климата. Это явление, которое происходит не только у нас, но и во всем мире. Например, в Саудовской Аравии выпали небывалые ранее град и снег. В других странах случаются наводнения, участились природные катаклизмы. Кроме того, существует «солнечный цикл», который меняется каждые 11 лет. С этим связаны потепление и жара, которая приводит к резкой засухе», – отметил Кеншимов.

Также эксперт отмечает, что прошлой осенью в стране было много дождей. Из-за этого влага не успела впитаться в почву. По словам ученого, на юге страны поверхность земли промерзла на 1,5 метра, на севере – на 2,5 метра. В результате талый снег не просачивается в землю, а скапливается на поверхности земли.