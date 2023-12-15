Эмоции в красках и глине

Большая часть экспозиции представлена картинами воспитанников художественной студии, открывшейся в областном центре менее года назад.

– Это своего рода выставка достижений наших воспитанников, – говорит руководитель студии Жибек Омирханкызы. – Хотелось, чтобы все жители и гости региона увидели, как талантливы наши дети. Самых прилежных ребят мы будем награждать в конце года, в январе планируем отправить лучшие работы на рес­публиканский детский конкурс, который пройдет в Астане.

В мастерской занимаются ребятишки с 6 до 15 лет, двое из них – Аврора Зурли и София Бедина – стали победителями детского художественного международного онлайн-конкурса в Великобритании.

– Я как-то услышала о победе девушки из Казахстана в аналогичном конкурсе, – рассказывает Жибек Омирханкызы. – Решила отправить несколько работ подопечных на конкурс в Лондон. Мы, признаюсь, рассчитывали получить сертификат и диплом об участии для портфолио. А 30 нояб­ря нам пришло письмо из Великобритании, в котором организаторы конкурса сообщили, что мы выиграли первое и второе места. Вот такая неожиданная радость!

Эта победа очень важна, поэтому было принято решение организовать выставку работ юных художников, чтобы рассказать о них землякам.

Художественную студию Жибек Омирханкызы открыла на грантовые средства. В прошлом году она приняла участие в конкурсе на лучший бизнес-проект от акима области и выиграла 1,5 млн тенге. Эта победа помогла претворить в жизнь мечту художницы – сделать искусство доступным, раскрывать новые таланты в Улытау.

– Сегодня рукоделие, ремесла пользуются невероятной популярностью, – отметила она. – Однако мало кто решается создавать красоту самостоятельно, выражать свои мысли и чувства посредством искусства.

Сердце студии – гончарная мас­терская, в которой преподает отец Жибек, художник, скульптор, заслуженный деятель РК, член Союза дизайнеров СНГ Омирхан Жунусбеков. Каждый житель области если не знаком с ним лично, то наверняка прекрасно знает его работы, ставшие визитной карточкой городов и районов. Он один из авторов известных в регионе памятников Абылай-хану, Кетбуга, Кенесары-хану, акыну Тайжану и другим, которые сегодня украшают Жезказган и Сатпаев, Улытауский район.

Благодаря грантовым средствам в художественной студии появились три гончарных круга и печь для обжига.

– Нужное нам оборудование мы получили в марте этого года и сразу же приступили к работе, – отметила Жибек. – Сейчас в мастерской обучаются 37 детей, но, если честно, за это короткое время мы успели обучить азам более тысячи детей и взрослых.

Основная задача студии – занятия с подрастающим поколением, однако мастерская быстро обрела популярность и среди взрослых. Ежедневно здесь проводятся мас­тер-классы, в каникулы для детей организовывают лагеря детского досуга, творческую школу, где они занимаются с 14.00 до 19.00.

Акцент в обучении сделан на гончарном ремесле и арт-терапии, которые пользуются наибольшим спросом. Кроме того, желающие могут обучиться работе с гипсом, скульптуре, изготовлению свечей и тай-дай – роспи­си по одежде и ткани.

Жезказган – город маленький, пока о работе художественной студии знают немногие. Чтобы привлечь больше желающих заниматься искусством, Жибек Омирханкызы устраивает выездные мастер-классы.

– К 8 Марта при поддержке Ассоциации деловых женщин Казахстана по области Улытау мы провели благотворительный мастер-класс для 70 многодетных мам, – отметила она. – Наверное, это была самая большая акция в Казахстане. Такое мероприятие с рисованием в нашем городе проводилось впервые, поэтому участницы были очень рады. Идея пришлась по вкусу, и теперь мы проводим арт-терапию на детских праздниках и семейных торжествах.

Впрочем, это не единственная благотворительная акция от художественной студии. Бесплатные мастер-классы по рисованию проводят и для детей с проблемами здоровья. Не каждый родитель может позволить себе платный урок, хотя многим детишкам арт-терапия показана для развития мелкой моторики.

Успехи у малышей есть и в гончарном ремесле – кувшинчики и горшочки, сделанные их руками, поражают своими аккуратными формами, хотя и ошибки они, конечно, тоже допускают.

У Жибек Омирханкызы своя методика обучения, она предлагала сотрудничество и учителям жезказганских школ, чтобы вместе искать и раскрывать таланты. Но вообще, с точки зрения предпринимателя, она поняла, что для местных жителей художественное искусство, арт-терапия – это что-то новое и непонятное. Большинство ее клиентов – приезжие из больших городов Казахстана: Караганды, Алматы, Астаны, а также из России.

– Это первый такой проект в Жезказгане, – рассказывает она. – Я родилась здесь, ходила во Дворец школьников. У меня красный диплом Жезказганского университета имени Байконурова по специальности «изобразительное искусство и черчение». После вуза поступила в магистратуру на психолога. Какое-то время работала по обеим специальнос­тям в колледже.

А теперь собственное дело представляет собой союз искусства и психологии. В творчестве человек обнажает свою душу: каждый мазок на холсте, цвет выбранной краски может многое поведать о том, что он чувствует, желает. Искусство же обладает силой вдохновения, успокаивает, дарит эмоции, которых порой не хватает.

– Модное поветрие сегодня – покупать курсы и тренинги о том, как заработать больше денег, – говорит Жибек. – Я же надеюсь, что мои мастер-классы помогут человеку не только раскрыть в себе таланты, но и дать стимул развиваться дальше, зарабатывать на своих умениях. Сегодня основные профессии, предлагае­мые многодетным мамам или безработным девушкам для обу­чения, – это кулинария и шитье. Но почему бы рукодельницам не найти себе применение в творчестве? Ручная работа ценилась и будет цениться всегда.

Пока же в планах Жибек Омирханкызы создать в художественной студии небольшую мас­терскую по изготовлению сувенирной продукции для туристов. В этом году они уже изготовили небольшие сувениры для большой делегации – сделали копии мавзолея Жошы-хана. Эти памятные подарки пришлись по вкусу гостям.

Еще один проект, требующий поддержки, – организация большего пространства для выставок художников и скульпторов. Выставка юных дарований размещается в небольшой студии, поэтому места для всех работ не хватило. Но в Жезказгане также много известных художников и скульпторов, которые давно не выставляли свои работы для горожан. Как популяризировать искусство, если его никто не видит?

Проекты требуют времени, однако организаторы художест­венной студии уверены, что у них все получится.