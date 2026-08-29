Горняк и его команда

На работе он занимается дегазацией лав, а дома пытается сочинять стихи о своей профессии. Для родных, друзей и ради собственного удовольствия…

– Со сцены я, конечно, их читать не собираюсь. Но для вас прочитаю одно, – улыбается мастер участка вентиляции и техники безопасности шахты «Абайская» ТОО «Karaganda Komir» и начинает: – Не тот шахтер, кто на земле в тепле сидит.⁄Не тот, кто труд шахтерский не ценит.⁄Горит фонарь во тьме на каске у того,⁄Кто есть шахтер, и в этом звание его…

Сергей – сын шахтера. Его отец, Эдуард Иосифович, приехал в Казахстан из Беларуси в 1965 году. Отучился в техникуме и остался жить в городе Абае, где после рождения сына устроился на шахту, которая тогда носила имя Михаила Калинина.

В 1998 году после объединения с другим угольным предприятием она стала «Абайской». Здесь, на добычном участке, основатель трудовой династии Склепович проработал без малого 20 лет и ушел на заслуженный отдых.

– В детстве я любил приезжать к отцу на шахту. Мы с другом, чей родитель работал в котельной при шахте, садились в автобус и ехали, как взрослые, – вспоминает наш герой. – Заходили в каптерку и в котельную. Мне было все интересно. После смены оба шли в душевую – мылись вместе с другими шахтерами. Там была особая атмосфера – мужская, товарищеская.

В 2001 году устроился на «Абайскую» и Сергей. К тому времени он успел отслужить в армии, получить диплом горного электромеханика, жениться.

Молодого парня взяли слесарем, а потом, когда тот получил высшее образование, его перевели на участок вентиляции и техники безопасности. Сначала Сергей был горным мастером и постепенно дорос до механика.

– Моя главная задача – поддерживать бесперебойную и безаварийную работу вакуумных насосных установок. Я считаю, это большая ответственность, – рассуждает механик. – Почему? Потому что мы – я и мои коллеги – выкачиваем метан с выбросом его в воздух, чтобы он не скапливался­ в лаве и чтобы не произошло ЧП. Это безостановочный процесс. Получается, мы отвечаем за безопасность людей, которые работают под землей.

Кроме того, Сергей Склепович и его команда занимаются консервацией тех лав, из которых уже добыли уголь. С помощью специальных установок они заполняют отработанное пространство заиловочной пульпой – смесью воды и твердых материалов, к примеру, песка или глины. Это делается для того, чтобы ограничить дос­туп кислорода к остаткам угля и предотвратить его подземное самовозгорание.

Надо сказать, что шахтерская династия Склепович продолжается. Несколько лет назад, еще будучи студентом карагандинского «политеха», на «Абайскую» взяли сына Сергея – Никиту. Сейчас 24-летний маркшейдер задает точное направление горным выработкам и контролирует правильность их проходки. На решение Никиты связать свою жизнь с горным делом также оказал влияние авторитет отца.

– Моя супруга однажды заметила, что у нее в детстве над кроватью висела географическая карта мира, а у нашего сына – схема вентиляции шахты, – рассказывает Сергей Склепович. – Это я ее повесил. Принес с работы. И вот мы с маленьким Никитой по вечерам ее изучали. Думаю, ему было интересно. Вообще, у меня с сыном доверительные отношения. Перед школьным выпускным я объяснил ему, что шахтерская профессия – это дело для настоящего мужчины. Оно всегда прокормит тебя и твою семью. Уверен, что сын меня понял.

Свою жизнь с шахтой связали не только мужчины из трудовой династии Склепович, но и ее прекрасные представительницы: супруга Сергея Тамара и ее сестра Алена. Они обе – машинисты вакуумной насосной установки. Контро­лируют газовую ситуацию на своем участке, снимают показания приборов и передают их руководству. Получается, сестры тоже вносят свой вклад в безопасность шахтерского труда.

– Шахтерская тема давно стала частью нашей семейной жизни, – отмечает Тамара Склепович. – Дома мы часто вспоминаем рабочие моменты, рассказываем о коллегах, курьезных случаях и непрос­тых ситуациях, в которых оказались. И смеемся, и спорим. Особенно ценно, когда старшие рассказывают младшим истории из своей практики. Так передается понимание того, что за словами «шахтерская динас­тия» стоят реальные люди, их жизненный путь и семейные ценности.

В нынешнее воскресенье семья Склепович соберется за большим столом сразу по двум поводам: День шахтера и день рождения дочери Софии. Девочка родилась 14 лет назад как раз в тот день, когда казахстанские горняки отмечали свой профессиональный праздник. Ее отец считает это хорошим знаком. По мнению Сергея, это указывает на то, что его трудовая династия будет расти и жить в благополучии.