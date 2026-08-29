Продавал обещания

Как сообщили в областном департаменте полиции, на протяжении примерно полутора лет молодой мужчина раздавал обещания помочь в приобретении квартиры по льготной цене в рамках госпрограммы, в том числе и взять на себя все оформление. Доверившиеся ему люди передавали крупные суммы наличными, а также переводами на банковские счета. Плюс оплачивали фальшивые «расходы» якобы на регистрацию жилья и другие процедуры. «Чтобы убедить потерпевших в реальности сделки, мужчина арендовал квартиру и показывал ее как будущее жилье, – рассказали в департаменте. – Люди велись на такой прием, надеясь, что скоро получат ключи».

Общий ущерб составил 186 млн 445 тыс. тенге. Обманщик задержан и помещен в изолятор временного содержания. Он признал свою вину.

Как напомнили полицейские, при оформлении сделок с жильем необходимо тщательно проверять документы. Прежде чем передавать деньги, нужно убедиться в законности предложения. При этом выгодная цена и убедительные заверения – это, скорее, повод, чтобы насторожиться и лишний раз проверить официальные документы.