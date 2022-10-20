Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Кадровые назначения

Ержан Мурзабаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК

Постановлением Правительства РК Ержан Мурзабаев назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.

Мурзабаев Ержан Жиксангалиевич родился 12 августа 1969 года в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии А.В. Хрулева, Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации.

Трудовую деятельность начал в структуре Министерства обороны Республики Казахстан.

В 1995-1996 гг. работал инспектором-ревизором Финансовой инспекции Бюджетно-финансового управления Министерства обороны.

С 1999 по 2000 годы заместитель начальника Ревизионно-контрольного управления – начальник Финансового отдела, начальник Ревизионно-контрольного управления Департамента экономики и финансов Министерства обороны РК.

2000-2002 годы – начальник Главной финансовой инспекции Министерства обороны РК.

С 2002 по 2006 годы – начальник контрольно-ревизионной службы, заместитель начальника Департамента военно-технического и финансового обеспечения – начальник Финансово-экономического управления Республиканской Гвардии РК.

С 2007 по 2009 гг. – директор Департамента бюджетного планирования и управления активами, управляющий директор-директор регионального филиала по городу Алматы АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ».

2009-2010 гг — директор департамента финансов и бухгалтерского учета АО «Фонд недвижимости «Самұрық-Қазына».

В последующие годы работал на руководящих должностях в структурах Министерства обороны и Комитета национальной безопасности.

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