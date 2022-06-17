Общество Есть проблема? Обращайтесь в СЭС! 17 июня 2022 г. 2:15 Есть проблема? Обращайтесь в СЭС! Как работает Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана Комитета санэпидконтроля МЗ РК и по каким поводам чаще всего обращаются жители Нур-Султана в эту организацию? На эти и другие вопросы отвечает главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова. – Организация, больше известная под названием санэпидстанция, или СЭС, несколько раз реорганизовывалась и переименовывалась, но ее задачи и функции оставались неизменными. – Да, верно. Задачи и функции нашей службы все те же. Последняя реорганизация произошла в конце 2020 года, и сейчас мы являемся Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, который осуществляет руководство и реализацию государственной политики в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Мы осуществляем эпидемиологический контроль за инфекционными и паразитарными заболеваниями, проведением профилактических прививок населению. Также осуществляем радиационный контроль, ведем контроль и надзор за пищевой продукцией, за соблюдением требований, установленных техническими регламентами и нормативными документами в пределах компетенции на территории Нур-Султана. – В Казахстане продолжает действовать мораторий на проверку предприятий МСБ. А как же безопасность пищевой продукции и здоровье населения? – В целях улучшения условий для развития малого бизнеса, в том числе и микропредпринимательства, имеется Указ Президента «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля, надзора с посещением объектов малого и среднего бизнеса Республики Казахстан». С 1 января 2020 года по январь 2023-го полностью прекращено проведение проверок в отношении субъектов малого бизнеса, в том числе микропредпринимательства, во всех сферах деятельности. Действие моратория не распространяется (по нашему направлению) лишь на проверки, которые направлены на предотвращение или устранение нарушений, потенциально несущих массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку. Также мораторий не распространяется, если проверка не несет прямой или непосредственной угрозы конституционному строю и национальной безопасности. В случае установления нарушений, несущих потенциальную массовую угрозу жизни и здоровью населения, нашими территориальными органами регистрируются и проводятся внеплановые проверки. К примеру, произошло массовое отравление или вспышка инфекционного заболевания, которые надо расследовать. В таком случае мы должны зайти на субъект малого бизнеса или микропредпринимательства. Внеплановые проверки в отношении этих субъектов проводятся на основании решения первого руководителя органа контроля и надзора. В нашем случае это министр здравоохранения. Также мораторий не распространяется на профилактический контроль с посещением в целях отбора и проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции для осуществления мониторинга безопасности продукции в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. – А что включает в себя мониторинг? – Мы проводим мониторинг пищевой и непищевой продукции. Существуют технические регламенты, и все товары должны им соответствовать. Мы проводим контрольные закупы и направляем продукцию на экспертизу. Затем по ее результатам определяем, соответствует продукция тем или иным техническим регламентам или нет. Это профилактический контроль. Мы не принимаем никаких мер к нарушителям, только выдаем предписания. В соответствии с ними субъекты бизнеса должны устранить нарушения и впредь их не допускать. Мониторинг проводится по утвержденному графику, в котором определены объекты по закупу той или иной продукции. Также мы проводим мониторинг по поручению нашего уполномоченного органа – Комитета санэпидконтроля. – Имеет ли право посетитель требовать от персонала, например, кафе, предъявления санитарных книжек? – В соответствии с Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» работодатель несет ответственность за предоставление условий для своевременного прохождения работниками медицинских осмотров и получения ими медицинских книжек. Также он несет ответственность за допуск к работе сотрудников без медицинской книжки. Сотрудники должны проходить гигиеническое обучение, если это требуется, в соответствии с условиями труда. Медкнижки должны храниться на рабочем месте. Но если мы видим, что в ней размытые печати и непонятные записи, тогда проверяем этот документ через поликлиники. Материалы таких проверок потом передаем в полицию для проведения экспертизы. В то же время законодательством не предусмотрено предъявление медицинской книжки работником по требованию клиента. Однако вы, как покупатель, имеете право на получение полной информации от продавца о товаре, который собираетесь приобрести. Так, покупатель вправе затребовать информацию по качеству реализуемого товара, безопасности при его использовании, сертификаты качества, ветеринарные справки, всю сопроводительную документацию. Вы можете запросить информацию на сырье, которое использовалось при приготовлении того или иного продукта. Это ваше право, закрепленное в законе о защите прав потребителя. Если ваши права нарушены, можно пожаловаться в наши органы или в органы по защите прав потребителей. – Уточните, пожалуйста, как и куда можно подать жалобу? – Для проведения проверки по жалобе потребителя необходимо письменное обращение гражданина в наш департамент по адресу Достык, 13⁄3, или же в наши районные управления. Управление Есильского района расположено также на Достык, 13⁄3, а три остальных районных управления – Алматинское, Сарыаркинское и Байконурское – расположены на Желтоксан, 46. При наличии ЭЦП потребитель может обратиться через портал электронного правительства. При подаче жалобы в заявлении необходимо указать конкретные факты нарушений и причинения вреда, угрозы жизни и здоровью населения. Только в этом случае мы сможем обосновать необходимость проверки и направить материалы в Минздрав, чтобы получить приказ министра о ее проведении. Например, жильцы жалуются на объект, расположенный на первом этаже многоэтажного дома. Это шум в доме, запахи, повышенная влажность, сырость, насекомые... Если эти факты подтверждаются фотографиями, материалами, рассмотренными на общих собраниях жильцов, а ОСИ или КСК уже обращались к этим предпринимателям, то специалисты территориальных подразделений нашего департамента совместно с филиалами Национального центра экспертизы проведут замеры шума, исследования воздуха в закрытых помещениях на объекте малого бизнеса и, при необходимости, атмосферного воздуха. После лабораторных исследований в случае установления несоответствующих результатов мы направляем письма-обоснования в вышестоящий орган на открытие внеплановой проверки. Например, пишем, что шум превысил нормативы, и он несет угрозу состоянию здоровья проживающих в доме людей. Это могут быть неврологические заболевания и сердечно-сосудистые аномалии, риск повышения кровяного давления, возможность нарушения состояния здоровья детей. После нашего обоснования и получения приказа министра на проведение внеплановой проверки мы направляем материалы для регистрации в органы правовой статистики. И только после этого выходим на внеплановую проверку объекта. Но есть жалобы, на которые мы вынуждены реагировать отказом, так как в них нет конкретных фактов или они не подтверждаются результатами лабораторных исследований. – На какие объекты чаще всего поступают жалобы? – Большая часть жалоб поступает на деятельность объектов, расположенных во встроенных и встроенно-пристроенных к жилому зданию помещениях. Это объекты общественного питания, торговли, очень много жалоб на автомойки. Жалуются на работу прачечных, расположенных на первых этажах жилых домов, а также фитнес-клубы – из-за повышенного уровня шума. Многих беспокоят салоны красоты, спа-салоны, детские сады. – Какие правила существуют для отдельно стоящих киосков? – В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией № 73 от 4 августа 2021 года объект мелкорозничной торговли должен размещаться в технически оснащенных помещениях, при обеспечении условий приема, хранения и реализации пищевой продукции. Необходимы условия для соблюдения личной гигиены работников. Если это небольшой передвижной нестационарный объект, он должен располагаться вблизи от основного стационарного – возле торгового дома. У работников такого киоска есть возможность сходить в санитарную комнату данного стационарного объекта. При этом на объекте мелкорозничной торговли реализация пищевой продукции производится только в фасованном виде. Скоропортящаяся пищевая продукция должна реализовываться исключительно при наличии холодильного оборудования. Горячие кулинарные изделия следует реализовывать при наличии изотермического или разогревающего оборудования. Продавцам необходимо работать в одноразовых перчатках и своевременно их менять. К объектам мелкорозничной торговли относятся и овощники. У них должна быть подводка воды, но, если они расположены возле торгового дома или магазина, им разрешается использовать коммуникации данных объектов. – Нередко в больших супермаркетах стоит пластиковая тара с сыпучими продуктами, из которой покупатель сам насыпает в пакеты тот же рис. – Для продажи сыпучих продуктов более гигиенично установить контейнер, закрытый для проникновения внутрь посторонних предметов, с клапанами, где исключается лишний контакт покупателей с продуктом. Но нашими санитарными правилами предусмотрен вариант, что при отпуске покупателю нефасованной пищевой продукции продавец должен предоставить ему одноразовые перчатки. При наличии перчаток и лопатки продавец вправе использовать такую тару. То есть помимо рулонов с одноразовыми пакетами нужны также рулоны с одноразовыми перчатками. Вы, как потребитель, имеете полное право их затребовать. Напоминаю, что все объекты розничной торговли и даже крупные супермаркеты относятся к объектам с незначительной эпидемиологической значимостью. Они не подлежат проверкам в особом порядке. Мы заходить к ним в плановом порядке не имеем права. Только при возникновении определенной ситуации, например, обоснованной жалобы. Беседовала Бота Женискызы