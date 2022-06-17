Есть проблема? Обращайтесь в СЭС!

Как работает Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города

Нур-Султана Комитета санэпидконтроля МЗ РК и по каким поводам чаще всего обращаются жители Нур-Султана в эту организацию? На эти и другие вопросы отвечает главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова.

– Организация, больше известная под названием санэпидстанция, или СЭС, несколько раз реорганизовывалась и переименовывалась, но ее задачи и функ­ции оставались неизменными.

– Да, верно. Задачи и функции нашей службы все те же. Последняя реорганизация произошла в конце 2020 года, и сейчас мы являем­ся Департаментом санитарно-эпидемиологического контро­ля города Нур-Султана Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, который осущест­вляет руководство и реализацию государственной политики в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Мы осуществляем эпидемиологический контроль за инфекционными и паразитарными заболеваниями, проведением профилактических прививок населению. Также осуществляем радиационный контроль, ведем контроль и надзор за пищевой продукцией, за соблюдением требований, установленных техническими регламентами и нормативными документами в пределах компетенции на территории Нур-Султана.

– В Казахстане продолжает действовать мораторий на проверку предприятий МСБ. А как же безо­пасность пищевой продукции и здоровье населения?

– В целях улучшения условий для развития малого бизнеса, в том числе и микропредпринимательства, имеется Указ Президента

«О введении моратория на проведение проверок и профилактичес­кого контроля, надзора с посещением объектов малого и среднего бизнеса Республики Казахстан». С 1 января 2020 года по январь 2023-го полностью прекращено проведение проверок в отношении субъектов малого бизнеса, в том числе микропредпринимательства, во всех сферах деятельности. Действие моратория не распространяется (по нашему направлению) лишь на проверки, которые направлены на предотвращение или устранение нарушений, потенциально несущих массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку. Также мораторий не распространяется, если проверка не несет прямой или непосредственной угрозы конституционному строю и национальной безопасности.

В случае установления нарушений, несущих потенциальную массовую угрозу жизни и здоровью населения, нашими территориальными органами регистрируются и проводятся внеплановые проверки. К примеру, произошло массовое отравление или вспышка инфекционного заболевания, которые надо расследовать. В таком случае мы должны зайти на субъект малого бизнеса или микропредпринимательства. Внеплановые проверки в отношении этих субъектов проводятся на основании решения первого руководителя органа контроля и надзора. В нашем случае это министр здравоохранения.

Также мораторий не распространяется на профилактический контроль с посещением в целях отбора и проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции для осуществления мониторинга безопасности продукции в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

– А что включает в себя мониторинг?

– Мы проводим мониторинг пищевой и непищевой продукции. Существуют технические регламенты, и все товары должны им соответствовать. Мы проводим контрольные закупы и направляем продукцию на экспертизу. Затем по ее результатам определяем, соответствует продукция тем или иным техническим регламентам или нет. Это профилактический контроль. Мы не принимаем никаких мер к нарушителям, только выдаем предписания. В соответствии с ними субъекты бизнеса должны устранить нарушения и впредь их не допускать.

Мониторинг проводится по утвержденному графику, в котором определены объекты по закупу той или иной продукции. Также мы проводим мониторинг по поручению нашего уполномоченного органа – Комитета санэпид­контроля.

– Имеет ли право посетитель требовать от персонала, например, кафе, предъявления санитарных книжек?

– В соответствии с Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» работодатель несет ответственность за предоставление условий для своевременного прохождения работниками медицинских осмотров и получения ими медицинских книжек. Также он несет ответственность за допуск к работе сотрудников без медицинской книжки.

Сотрудники должны проходить гигиеническое обучение, если это требуется, в соответствии с условиями труда. Медкнижки должны храниться на рабочем месте. Но если мы видим, что в ней размытые печати и непонятные записи, тогда проверяем этот документ через поликлиники. Материалы таких проверок потом передаем в полицию для проведения экспертизы.

В то же время законодательством не предусмотрено предъяв­ление медицинской книжки работником по требованию клиента. Однако вы, как покупатель, имеете право на получение полной информации от продавца о товаре, который собираетесь приобрести.

Так, покупатель вправе затребовать информацию по качеству реализуемого товара, безопаснос­ти при его использовании, сертификаты качества, ветеринарные справки, всю сопроводительную документацию. Вы можете запросить информацию на сырье, которое использовалось при приготовлении того или иного продукта. Это ваше право, закрепленное в законе о защите прав потребителя. Если ваши права нарушены, можно пожаловаться в наши органы или в органы по защите прав потребителей.

– Уточните, пожалуйста, как и куда можно подать жалобу?

– Для проведения проверки по жалобе потребителя необходимо письменное обращение гражданина в наш департамент по адресу Достык, 13⁄3, или же в наши районные управления. Управление Есильского района расположено также на Достык, 13⁄3, а три остальных районных управления – Алматинское, Сарыаркинское и Байконурское – расположены на Желтоксан, 46. При наличии ЭЦП потребитель может обратиться через портал электронного правительства.

При подаче жалобы в заявлении необходимо указать конкретные факты нарушений и причинения вреда, угрозы жизни и здоровью населения. Только в этом случае мы сможем обосновать необходимость проверки и направить материалы в Минздрав, чтобы получить приказ министра о ее проведении.

Например, жильцы жалуются на объект, расположенный на первом этаже многоэтажного дома. Это шум в доме, запахи, повышенная влажность, сырость, насекомые... Если эти факты подтверждаются фотографиями, материалами, рассмотренными на общих собраниях жильцов, а ОСИ или КСК уже обращались к этим предпринимателям, то специалисты территориальных подразделений нашего департамента совместно с филиа­лами Национального центра экспертизы проведут замеры шума, исследования воздуха в закрытых помещениях на объекте малого бизнеса и, при необходимости, атмосферного воздуха.

После лабораторных исследований в случае установления несоответствующих результатов мы направляем письма-обоснования в вышестоящий орган на открытие внеплановой проверки. Например, пишем, что шум превысил нормативы, и он несет угрозу состоянию здоровья проживающих в доме людей. Это могут быть неврологические заболевания и сердечно-сосудистые аномалии, риск повышения кровяного давления, возможность нарушения состояния здоровья детей. После нашего обоснования и получения приказа министра на проведение внеплановой проверки мы направляем материалы для регистрации в органы правовой статистики. И только после этого выходим на внеплановую проверку объекта.

Но есть жалобы, на которые мы вынуждены реагировать отказом, так как в них нет конкретных фактов или они не подтверждаются результатами лабораторных исследований.

– На какие объекты чаще всего поступают жалобы?

– Большая часть жалоб поступает на деятельность объектов, расположенных во встроенных и встроенно-пристроенных к жилому зданию помещениях. Это объекты общественного питания, торговли, очень много жалоб на автомойки. Жалуются на работу прачечных, расположенных на первых этажах жилых домов, а также фитнес-клубы – из-за повышенного уровня шума. Многих беспокоят салоны красоты, спа-салоны, детские сады.

– Какие правила существуют для отдельно стоящих киосков?

– В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией № 73 от 4 августа 2021 года объект мелкорозничной торговли должен размещаться в технически оснащенных помещениях, при обеспечении условий приема, хранения и реализации пищевой продукции. Необходимы условия для соблюдения личной гигиены работников. Если это небольшой передвижной нестационарный объект, он должен располагаться вблизи от основного стационарного – возле торгового дома. У работников такого киоска есть возможность сходить в санитарную комнату данного стационарного объекта.

При этом на объекте мелкорозничной торговли реализация пищевой продукции производится только в фасованном виде. Скоропортящаяся пищевая продукция должна реализовываться исключительно при наличии холодильного оборудования. Горячие кулинарные изделия следует реализовывать при наличии изотермического или разогревающего оборудования. Продавцам необходимо работать в одноразовых перчатках и своевременно их менять.

К объектам мелкорозничной торговли относятся и овощники. У них должна быть подводка воды, но, если они расположены возле торгового дома или магазина, им разрешается использовать коммуникации данных объектов.

– Нередко в больших супермаркетах стоит пластиковая тара с сыпучими продуктами, из которой покупатель сам насыпает в пакеты тот же рис.

– Для продажи сыпучих продуктов более гигиенично установить контейнер, закрытый для проникновения внутрь посторонних предметов, с клапанами, где исключается лишний контакт покупателей с продуктом. Но нашими санитарными правилами предусмотрен вариант, что при отпуске покупателю нефасованной пищевой продукции продавец должен предоставить ему одноразовые перчатки. При наличии перчаток и лопатки продавец вправе использовать такую тару. То есть помимо рулонов с одноразовыми пакетами нужны также рулоны с одноразовыми перчатками. Вы, как потребитель, имеете полное право их затребовать.

Напоминаю, что все объекты розничной торговли и даже крупные супермаркеты относятся к объектам с незначительной эпидемиологической значимостью. Они не подлежат проверкам в особом порядке. Мы заходить к ним в плановом порядке не имеем права. Только при возникновении определенной ситуации, например, обоснованной жалобы.

Беседовала Бота Женискызы